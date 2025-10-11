نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جلسة تعيين النواب لأطباء دفعة 2023 بمستشفيات جامعة القاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عُقدت جلسة مفتوحة لتعيين النواب من خريجي دفعة 2023 بكلية طب قصر العيني – جامعة القاهرة، حيث بدأت الجلسة بالإعلان عن عدد الوظائف الشاغرة المخصصة لكلية طب قصر العيني ومعهد الأورام التابعين لمستشفيات جامعة القاهرة، والتي بلغ عددها ٢٣٠ وظيفة،

مقسمة على النحو التالي:

١٤٥ وظيفة شاغرة بالأقسام الإكلينيكية بمستشفى قصر العيني،

٧١ وظيفة شاغرة بالأقسام الأكاديمية،

١٤ وظيفة إكلينيكية بمعهد الأورام.

تم الإعلان عن هذه الوظائف مسبقًا عبر جهاز التنظيم والإدارة، وتم ترتيب المتقدمين وفقًا للمجموع الكلي.

وجاء ذلك تحت رعاية وحضور الدكتور حسام صلاح مراد، عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، وبإشراف ومتابعة الأستاذ الدكتور حسام حسني، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، وبحضور الدكتورة إيمان فؤاد، نائب المدير التنفيذي لشؤون التدريب والتعليم، والأستاذة الدكتورة داليا قدري، المدير التنفيذي لمستشفيات معهد الأورام، الاستاذه ناهد علام أمين الكليه.

استُهلت الجلسة بكلمة ترحيبية من الدكتور حسام صلاح، عبّر خلالها عن شكره وامتنانه للخريجين، مؤكدًا على دعمه الكامل لهم. كما شدد على أن عدم الحصول على التخصص المرغوب لا يعني نهاية الطموح، بل يمكن تحقيق النجاح الحقيقي من خلال الإبداع والتميز في التخصص المتاح، مما يجعله محببًا للفرد، وهو من أسمى معاني النجاح. وأكد سيادته على أهمية الاستفادة من الخبرات العلمية والعملية التي توفرها الكلية والمستشفيات الجامعية، متمنيًا لجميع الخريجين التوفيق في مسيرتهم العملية المقبلة.

ومن جانبه، أشاد الدكتور حسام حسني بسير عملية التعيين وما شهدته من تنظيم وانضباط، مؤكدًا حرص المستشفيات الجامعية على دعم الأطباء الجدد وتوفير بيئة عمل وتدريب تليق برسالة قصر العيني وتاريخه العريق في خدمة المريض والمجتمع.

وقد شهدت الجلسة تنظيمًا دقيقًا وفعّالًا، لضمان سهولة اختيار التخصصات بما يتماشى مع احتياجات المستشفيات الجامعية، مع مراعاة مبدأ تكافؤ الفرص وترتيب الخريجين وفقًا لاستحقاقاتهم. وتم العمل على تهيئة بيئة مناسبة تدعم الأطباء وتوفر لهم المسارات التدريبية والتعليمية التي تؤهلهم للتميز المهني.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام جامعة القاهرة بدورها الأكاديمي والمجتمعي في إعداد كوادر طبية مؤهلة، من خلال برامج تدريبية وتطبيقية متقدمة، تعزز من قدراتهم العملية وتتماشى مع احتياجات القطاع الصحي، بما يسهم في النهوض بمستوى الرعاية الصحية على المستوى الوطني.