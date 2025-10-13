نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - القناة 12 الإسرائيلية: كوشنر وويتكوف التقيا خليل الحية في شرم الشيخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ومستشاره الأسبق، ورجل الأعمال الأمريكي ستيف ويتكوف، عقدا لقاءً مفاجئًا مع نائب رئيس حركة "حماس" في قطاع غزة خليل الحية، على هامش قمة شرم الشيخ للسلام. وأوضحت القناة أن الاجتماع جرى بعيدًا عن الكاميرات وفي أجواء وُصفت بـ "الحساسة"، وتركز حول سبل تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وآليات إعادة الإعمار.

ولم تصدر حركة "حماس" أو الجانب الأمريكي تعليقًا رسميًا على ما ورد في التقرير، بينما أشارت القناة إلى أن اللقاء يعكس محاولات أمريكية غير رسمية لإبقاء قنوات التواصل مفتوحة مع الأطراف الفاعلة في الملف الفلسطيني، في ظل الجهود الدولية لتثبيت التهدئة في القطاع.ومن جانبه، أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارًا بإهداء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قلادة النيل، أرفع وسام مصري، تقديرًا لما وصف بإسهاماته في دعم العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، وفقًا لما جاء في بيان لرئاسة الجمهورية المصرية.

"قلادة النيل" هي من أرفع الأوسمة في الدولة المصرية، ويتم منحها للأشخاص تقديرًا لإسهاماتهم البارزة في خدمة مصر أو الإنسانية، وقد حصل عليها عدد من رؤساء الدول والملوك والزعماء على مر العقود.

ومن بين هؤلاء، الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر، الذي مُنِحَت له هذه القلادة عام 1979، من الرئيس المصري الراحل أنور السادات تقديرًا لدوره في التوصل إلى اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية الموقعة في واشنطن في العام نفسه.