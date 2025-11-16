نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "السلم والثعبان 2" يتصدر الإيرادات اليومية ويحقق 18 مليون جنيه إجمالي إيراداته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر فيلم “السلم والثعبان 2” الإيرادات اليومية بدور العرض السينمائية امس السبت حيث حقق 3 مليون و632 ألف جنيهًا ليصبح إجمالي إيراداته حتى الآن 17 مليون و716 ألف جنيهًا مصريًا.

بينما جاءت باقي ايرادات الأفلام أمس السبت كالتالي حيث حقق "السادة الافاضل" مليون و214 الف جنيهًا و"فيها ايه يعني" 427 ألف جنيهًا و"قصر الباشا" 405 ألف جنيهًا و651 جنيهًا و"اوسكار" 405الف و478 جنيهًا و"هيبتا 2" 66 الف و726 جنيهًا.

(السلم والثعبان 2) من بطولة بطولة عمرو يوسف، ويضم عدد كبير من النجوم، أبرزهم أسماء جلال، ظافر العابدين، ماجد المصري، حاتم صلاح، وفدوى عابد، مع ظهور خاص للفنانة سوسن بدر، وهو من تأليف أحمد حسني، وإنتاج طارق العريان وموسي عيسي ومحمد رشيدي و هشام عبد الخالق وإخراج طارق العريان.