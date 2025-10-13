نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كلمة ترامب أمام الكنيست: "حان الوقت لتترجم إسرائيل انتصاراتها إلى السلام" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ألقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كلمة أمام الكنيست الإسرائيلي، مشددًا على أهمية تحويل الانتصارات العسكرية التي حققتها إسرائيل إلى خطوات ملموسة نحو السلام والازدهار في الشرق الأوسط.

وقال ترامب في كلمته: "لقد انتصرت إسرائيل بكل ما يمكن تحقيقه بقوة السلاح. والآن، حان الوقت لترجمة هذه الانتصارات ضد الإرهابيين في ساحة المعركة إلى الجائزة الكبرى المتمثلة في السلام والازدهار للمنطقة بأكملها".

وأضاف الرئيس الأمريكي أن التركيز يجب أن ينصب على استعادة الاستقرار والأمان والكرامة والتنمية الاقتصادية في غزة، موضحًا أن الهدف هو تمكين سكان القطاع من "عيش حياة أفضل يستحقها أطفالهم".

وأكد ترامب أن المرحلة المقبلة ستشهد خطوات عملية لإعادة إعمار غزة وضمان أمن إسرائيل، مع نشر بعثة دولية لمراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، في إطار جهود دولية لدعم السلام والاستقرار في المنطقة.