العالم اليوم - انطلاق فعاليات "جيتكس جلوبال 2025" في دبي

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 13 أكتوبر 2025 01:55 مساءً - انطلقت، الاثنين، في مركز دبي التجاري العالمي فعاليات "جيتكس جلوبال 2025"، أكبر حدث تكنولوجي وذكاء اصطناعي في العالم، بمشاركة أكثر من 6,800 عارض، في دورة استثنائية تواكب التحول العالمي نحو الذكاء الاصطناعي الشامل وتكامل الحوسبة والبيانات والحوكمة الرقمية.

ويشهد المعرض هذا العام أوسع برنامج للذكاء الاصطناعي في تاريخه، مع مشاركة قيادات عالمية بارزة، من بينهم سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة "أوبن إيه آي"، وبينغ شياو، الرئيس التنفيذي لمجموعة "جي 42"، في نقاش رئيسي بعنوان "من التبني المبكر إلى المجتمعات الأصلية في الذكاء الاصطناعي: تصور العصر الجديد للذكاء". ويستضيف الحدث سلسلة من القمم العالمية التي تتناول الجغرافيا السياسية للذكاء الاصطناعي، والاستثمار، والحوسبة الكمومية، والأمن السيبراني، والحوكمة الرقمية، بمشاركة وزراء وصنّاع قرار وخبراء من مختلف أنحاء العالم.

ويعكس تنظيم "جيتكس جلوبال 2025" المكانة الرائدة لدبي في قيادة التحولات التكنولوجية العالمية، وتعزيز مكانة الإمارات مركزا دوليا للذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي.