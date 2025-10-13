العالم اليوم - بعد إعلان مصر حضوره.. نتنياهو يلغي مشاركته في قمة شرم الشيخ

انتم الان تتابعون خبر بعد إعلان مصر حضوره.. نتنياهو يلغي مشاركته في قمة شرم الشيخ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 13 أكتوبر 2025 01:55 مساءً - أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، الإثنين، أن بنيامين نتنياهو لن يحضر قمة شرم الشيخ بشأن غزة.

وذكر مكتب نتنياهو، في بيان: "رئيس الوزراء نتنياهو دُعي من قبل الرئيس الأميركي ترامب للمشاركة في المؤتمر الذي سيُعقد اليوم في مصر".

وأضاف: "شكر رئيس الوزراء الرئيس ترامب على دعوته، لكنه قال إنه لن يتمكن من المشاركة بسبب قرب الموعد من دخول العيد".

وختم: "شكر رئيس الوزراء الرئيس ترامب على جهوده لتوسيع دائرة السلام — سلام من منطلق القوة".

كما علّقت الرئاسة المصرية بالقول: "نتنياهو لن يشارك في قمة السلام بشرم الشيخ بسبب الأعياد الدينية. وكان الرئيس ترامب قد اقترح مشاركة رئيس الوزراء الإسرائيلي في هذه القمة خلال اتصاله الهاتفي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي".

وأعلنت الرئاسة المصرية، في وقت سابق الإثنين، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس ونتنياهو سيشاركان في قمة شرم الشيخ من أجل ترسيخ اتفاق وقف الحرب في غزة والتأكيد على الالتزام به.

وأوضح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية: "تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالا تليفونيا من الرئيس الأميركي دونالد ترامب أثناء تواجده في إسرائيل بصحبة رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي تحدث أيضا مع الرئيس، وتم الاتفاق على حضوره قمة السلام التي سوف يشارك فيها الرئيس الفلسطيني محمود عباس".