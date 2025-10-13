العالم اليوم - من أجل نتنياهو.. ترامب يخرق البروتوكول الرئاسي

انتم الان تتابعون خبر من أجل نتنياهو.. ترامب يخرق البروتوكول الرئاسي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 13 أكتوبر 2025 01:55 مساءً - خرق الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الإثنين، بعد استقباله في مطار بن غوريون من طرف نظيره الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، البروتوكول الرئاسي، إذ دعا نتنياهو وزوجته للانضمام إليه في سيارته الرئاسية.

وبعد مراسيم الاستقبال الرسمي، صعد نتنياهو رفقة زوجته إلى سيارة "ذا بيست" الرئاسية الخاصة بترامب، واتجهوا معا نحو الكنيست، في خرق للبروتوكول الرئاسي بحسب صحيفة "معاريف" الإسرائيلية.

وسيارة "ذا بيست" هي السيارة الرئاسية الرسمية لرئيس الولايات المتحدة، وهي من طراز "كاديلاك"، وصممت خصيصا لتلبية معايير صارمة لحماية الرئيس.

وتتميز "ذا بيست" بوزنها الثقيل الذي يصل إلى 9 أطنان، ودرع واق وزجاج مضاد للرصاص، وطورت بشكل كبير بعد اغتيال الرئيس السابق جون كينيدي.

ووصل ترامب، الإثنين، إلى إسرائيل في زيارة خاطفة، ومن المرتقب أن يلقي كلمة أمام الكنيست الإسرائيلي، وأن يلتقي بالرهائن وعائلاتهم.

وقال ترامب لهرتسوغ ونتنياهو، أثناء سيرهم على السجاد الأحمر في مدرج مطار بن غوريون: "إنه يوم عظيم، وربما الأفضل لكما".

وكتب ترامب على سجل الشرف في البرلمان، فيما وقف إلى جانبه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "إنه لشرف عظيم لي، إنه يوم عظيم، يوم رائع. بداية جديدة".

وبعدها سيتوجه ترامب إلى مصر لحضور قمة شرم الشيخ للسلام من أجل مراسم توقيع اتفاقية وقف الحرب في قطاع غزة بحضور زعماء من أكثر من 20 دولة في العالم.