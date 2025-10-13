العالم اليوم - ترامب: الكابوس انتهى.. السلام ليس مجرد أمل بل حقيقة

انتم الان تتابعون خبر ترامب: الكابوس انتهى.. السلام ليس مجرد أمل بل حقيقة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 13 أكتوبر 2025 03:28 مساءً - قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الإثنين، إن "كابوسا طويلا" قد انتهى أخيرا للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء، بعد الاتفاق على المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار في غزة واتفاق تبادل الرهائن والمعتقلين بين إسرائيل وحركة حماس.

وفي خطاب أمام الكنيست، قال ترامب إن "قوى الفوضى التي أنهكت المنطقة هُزمت بشكل كامل، لقد أظهرنا معا أن السلام ليس مجرد أمل بل حقيقة".

وأضاف: "بعد سنوات طويلة من الحرب المستمرة والخطر الذي لا ينتهي، اليوم السماء هادئة، والمدافع صامتة، وصفارات الإنذار متوقفة، وتشرق الشمس على أرضٍ مقدسة تنعم أخيرا بالسلام، هذا هو الفجر التاريخي للشرق الأوسط الجديد".

وتابع: "إنه انتصار مذهل لإسرائيل والعالم أن تجتمع كل هذه الدول معا كشركاء في السلام. بعد أجيال من الآن، سيُذكَر هذا اليوم باعتباره اللحظة التي بدأ فيها كل شيء يتغيّر".

وأكمل: "نالت إسرائيل كل ما يمكن أن يُنال بقوة السلاح، لقد حان الوقت لترجمة هذه الانتصارات ضد الإرهابيين في ساحة المعركة إلى الجائزة الكبرى المتمثلة في السلام والازدهار لمنطقة الشرق الأوسط بأكملها".

ولفت ترامب إلى أنه "من غزة إلى إيران، لم تسفر الكراهية المريرة عن أي شيء سوى البؤس والمعاناة والفشل، حتى بالنسبة لإيران التي تسبب نظامها في الكثير من الموت في الشرق الأوسط فإن يد الصداقة والتعاون ممتدة دائما".

وتابع: "بعد مضي سنتين من الظلام والظلم والأسر يعود عشرون من الرهائن إلى عائلاتهم، ليستريحوا بعد وقت طويل، لقد مروا بفترة معاناة كبيرة، هذا ليس فقط نهاية للحرب بل إنها نهاية فترة ترهيب".

وقال: "بفضل شراكتنا مع بنيامين نتنياهو استطعنا تحقيق هذا الإنجاز التاريخي، لم يكن شخصية سهلة في التعامل، وهذا ما يجعل منه شخصا رائعا".