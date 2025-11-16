نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كوليبالي ينعى محمد صبري: أفضل من لعبت معهم… وقلبي مع المصريين في هذا المصاب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قدم المالي إسماعيل كوليبالي نجم الزمالك السابق تعازيه الحارة في وفاة اللاعب المصري محمد صبري، مؤكدًا تأثره الكبير بالخبر الذي تلقاه أمس، وواصفًا الراحل بأنه أحد أفضل اللاعبين الذين زاملهم خلال مسيرته الكروية.

وقال كوليبالي في تصريحات خاصة لـ ستاد المحور: "مرحبًا، عندما رأيت رسالتك أمس بأن صبري قد توفي، تأثرت كثيرًا، لكن كل ما يفعله الله هو خير، لقد كان أخًا وصديقًا وزميلًا في الفريق، لطالما كان محمد صبري لاعبًا مميزًا ولديه إمكانيات هائلة، وأعتبره من أفضل اللاعبين الذين لعبت معهم خلال مسيرتي".

وأضاف النجم المالي: "كل التعازي لعائلته ولصديقي خالد الغندور، انقل لهم دعمي في هذه اللحظات الصعبة، لعائلته وأصدقائه، ولعائلة كرة القدم، ولكل المصريين الذين يمرون بهذه الأوقات العصيبة كشعب كامل".