نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كواليس ظهور تريزيجيه مع فايق.. اتفاق مُسبق ضمن عقده مع الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي أن الظهور محمود حسن تريزيجيه لاعب الفريق الأول لكرة القدم، في حلقة مع الإعلامي إبراهيم فايق لم يكن ظهورًا عفويًا، بل جاء بناءً على بنود عقد الإعلانات الموقع بين اللاعب وإدارة النادي.

وطلّ تريزيجيه على جمهور الأهلي من خلال برنامج “الكرة مع فايق” الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق عبر شاشة mbc مصر 2، في حلقة حملت العديد من الكواليس الخاصة باللاعب.

وأوضح المصدر في تصريحاته الخاصة لـ”دوت الخليج الرياضي” أن اللاعب يرتبط مع النادي بعقد إضافي تحت مسمى عقد الإعلانات، بعيدًا عن عقده الأساسي، وأن مشاركته في حلقة اليوم جاءت تنفيذًا لبنود هذا العقد المتفق عليه بين الطرفين.

وعاد الأهلي لتدريباته مساء اليوم السبت استعدادا لمواجهة شبيبة القبائل الجزائري يوم السبت المقبل، ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.