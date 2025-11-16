نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آدم صبري: "والدي قالي قبل الوفاة خلي بالك من إخواتك أنا مش هفضل عايش" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف آدم محمد صبري نجم الراحل محمد صبري نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن وصية والده قبل وفاته.

وقال آدم في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة أون: والدي قالي قبل الوفاة خلي بالك من اخواتك أنا مش هفضل عايش

واضاف: والدي يوم الوفاة كان بيشتكي وهو عندي ولذلك لم يذهب الدكتور

وتابع: الساعه 3 عصر كان وقت التدريب وصلني ورجعت لوحدي وخرجنا وسلمت عليه قبل ما نزل ومشيت

وواصل: والدي كان بحالة صحية جيدة، ومفيهوش اي حاجة، هو دائما بيقولي خلي بالك من أهلك وأخواتك انا مش هفضل عايشك

واكمل: والدي مكنش عاوز يوديني النادي بسبب أنني ابنه ولكن لإنه مستويا يستحق اللعب في نادي مثل الزمالك

واختتم: انا بلعب في مركز الظهير الأيسر وقريب من طريقة لعب والدي وتشبه طريقة لعبه في كل شئ