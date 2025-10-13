نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب أمام الكنيست: شعور رائع بالمشاركة في إخماد 8 حروب وإعادة المحتجزين بغزة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال كلمته أمام الكنيست الإسرائيلي أن شعوره رائع لما شارك فيه من جهود لإخماد 8 حروب وإعادة المحتجزين من قطاع غزة، واصفًا هذه اللحظات بأنها ستظل عالقة في ذاكرة الأجيال القادمة.

لحظة تاريخية للأجيال القادمة

وقال ترامب: "الأجيال ستتذكر هذه اللحظة التي بدأ فيها كل شيء يتغير"، مشيرًا إلى الأثر الكبير للخطوات التي اتخذت خلال السنوات الأخيرة لإرساء الأمن وإعادة المحتجزين الإسرائيليين إلى بلادهم.

القوة العسكرية الأميركية ودعم إسرائيل

وأضاف الرئيس الأمريكي: "الولايات المتحدة لديها جيش قوي وأقوى الأسلحة في العالم، ونتنياهو يطلب مني هذه الأسلحة القوية، ولذلك أصبحت إسرائيل قوية"، مؤكدًا أن القوة العسكرية جاءت كجزء من جهود حفظ السلام والاستقرار في المنطقة.

الاحتفال بإعادة المحتجزين وتذكر الضحايا

وأشار ترامب إلى الاحتفال بخروج المحتجزين من غزة، مع إحياء ذكرى كل من فقدوا حياتهم خلال الصراعات الماضية منذ عامين، مؤكدًا أن جهود الولايات المتحدة كانت جزءًا من مساعٍ أكبر لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.