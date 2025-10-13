نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب أمام الكنيست: شخصيتي تتمحور حول وقف الحروب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال كلمته أمام الكنيست الإسرائيلي أن شخصيته في الواقع تتمحور حول وقف الحروب، مشددًا على ضرورة عدم تكرار ما حدث في 7 أكتوبر الماضي.

منع تكرار الصراعات

وقال ترامب: "لا يجب أن يتكرر ما حدث في 7 أكتوبر مرة أخرى"، في إشارة إلى الأحداث الأخيرة في قطاع غزة، مؤكدًا أن هدفه هو تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة عبر منع الصراعات المسلحة.

زيارة ترامب لإسرائيل بعد اتفاق وقف إطلاق النار

وصل الرئيس الأمريكي ترامب، اليوم الاثنين، إلى إسرائيل في وقت بدأت فيه حركة حماس الفلسطينية إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين، عقب أيام من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

وكان في استقبال ترامب لدى وصوله مطار بن جوريون في تل أبيب، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وصهره جاريد كوشنر، والرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، بالإضافة إلى المبعوث الرئاسي الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف.