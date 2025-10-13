نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب: أعتزم أن أكون شريكًا في جهود إعادة إعمار غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال كلمته أمام الكنيست الإسرائيلي، عن نيته أن يكون شريكًا في جهود إعادة إعمار قطاع غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار الأخير.

التركيز على التنمية والسلام

وقال ترامب: "الكل يسعى إلى الخير والتنمية والسلام، وهناك دول كثيرة سوف تدعم إعادة إعمار غزة، وعلينا أن نفكر في أمور أخرى غير الحرب".

تقدير الدول العربية والإسلامية

وأضاف الرئيس الأمريكي: "أشكر الدول العربية والإسلامية على دعمهم لإعادة بناء غزة بشكل آمن"، مؤكدًا أن التعاون الدولي هو الطريق لتعزيز الاستقرار والتنمية في المنطقة.

خطوة نحو مستقبل أفضل

وتأتي تصريحات ترامب في سياق جهود متعددة لدعم السلام وإعادة إعمار ما دمرته الحروب في غزة، بما يعكس التزام الإدارة الأمريكية بالشراكة مع الدول الإقليمية لتحقيق السلام والأمان والتنمية الاقتصادية في الشرق الأوسط.