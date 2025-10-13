نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقل 154 أسيرًا فلسطينيًا محررًا إلى مصر ضمن صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تم صباح اليوم الاثنين نقل 154 أسيرًا فلسطينيًا محررًا إلى مصر ضمن مراحل صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، والمعروفة باسم "طوفان الأحرار 3"، وذلك لإتمام إجراءات الإفراج عنهم.

مراحل الصفقة

وقالت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إن العملية تضمنت تسليم كافة الأسرى الإسرائيليين الأحياء إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة على مرحلتين، حيث جرى نقلهم بعد ذلك إلى الجيش الإسرائيلي في تل أبيب.

وشملت المرحلة الأولى استلام الصليب الأحمر الدولي 7 أسرى إسرائيليين تم نقلهم من شمال قطاع غزة إلى نقاط الاستلام المحددة في الساعة الثامنة صباحًا، تلتها المرحلة الثانية من خانيونس ومخيمات الوسطى في الساعة العاشرة صباحًا، ليصبح مجموع الأسرى الإسرائيليين الذين تم الإفراج عنهم اليوم 20 أسيرًا.

تصريحات المقاومة

وأكدت كتائب القسام في بيانها أن الاحتلال فشل في استعادة أسرانه بالضغط العسكري، موضحة أن ما تحقق من اتفاق هو ثمرة صمود الشعب الفلسطيني وثبات مقاتليه، وأن المقاومة ملتزمة بالاتفاق والجداول الزمنية المرتبطة به.

وأضافت: "المقاومة حرصت على إيقاف حرب الإبادة منذ الشهور الأولى، رغم محاولات الاحتلال الفاشلة لإرضاء رغباته الانتقامية".

دور الصليب الأحمر

وأوضحت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها تسلمت الأسرى الإسرائيليين على دفعتين قبل تسليمهم إلى سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بما يمهد للمرحلة التالية من تنفيذ الاتفاق الذي يهدف إلى وقف الحرب وتبادل الأسرى بالكامل.