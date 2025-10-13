نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- ترامب عن نتنياهو: ليس من السهل التعامل معه لكنه عظيم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سخر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قائلًا إنه ليس من السهل التعامل معه، رغم إشادته به ووصفه بـ "رجل يتمتع بشجاعة ووطنية استثنائيتين".

وأثناء كلمته أمام الكنيست الإسرائيلي، قال ترامب: "أود أن أعرب عن امتناني لرجل ساهمت شراكته بشكل كبير في تحقيق هذا اليوم التاريخي"، مشيرًا إلى نتنياهو مباشرة. وأضاف وسط ضحكات مكتومة وتصفيق أعضاء البرلمان: "إنه ليس سهل التعامل، أريد أن أخبركم؛ ليس من السهل التعامل معه، لكن هذا ما يجعله عظيمًا".

وطلب ترامب من نتنياهو الوقوف، فيما عمّت القاعة أصوات التصفيق، في لحظة جسدت المزج بين الإشادة بالمهنية والصراحة الطريفة في التعبير عن التقدير لشريك مهم في جهود السلام في الشرق الأوسط.