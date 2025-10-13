أخبار عالمية

ترامب أمام الكنيست: السلام لا يتحقق إلا بالقوة وإسرائيل اختبرت أسلحتنا

0 نشر
0 تبليغ

ترامب أمام الكنيست: السلام لا يتحقق إلا بالقوة وإسرائيل اختبرت أسلحتنا

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب أمام الكنيست: السلام لا يتحقق إلا بالقوة وإسرائيل اختبرت أسلحتنا في المقال التالي


أحمد جودة - القاهرة - أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال كلمته أمام الكنيست الإسرائيلي، أن السلام لا يتحقق إلا بالقوة، مشيرًا إلى أن إسرائيل قامت باختبار أسلحة الولايات المتحدة.

وأضاف ترامب: "كوشنر سيتولى مهمة استكمال توسيع اتفاقيات السلام في المنطقة"، معربًا عن أمله في أن يعيش الجميع في سلام دون أي تهديد يؤثر على الملف النووي وأمن المنطقة.

وتابع الرئيس الأمريكي: "إسرائيل دولة قوية وسنعيش ونتقدم للأبد"، مؤكدًا التزامه بدعم أمن إسرائيل وتعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط من خلال القوة والجهود الدبلوماسية.

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا