نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب أمام الكنيست: السلام لا يتحقق إلا بالقوة وإسرائيل اختبرت أسلحتنا في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال كلمته أمام الكنيست الإسرائيلي، أن السلام لا يتحقق إلا بالقوة، مشيرًا إلى أن إسرائيل قامت باختبار أسلحة الولايات المتحدة.

وأضاف ترامب: "كوشنر سيتولى مهمة استكمال توسيع اتفاقيات السلام في المنطقة"، معربًا عن أمله في أن يعيش الجميع في سلام دون أي تهديد يؤثر على الملف النووي وأمن المنطقة.

وتابع الرئيس الأمريكي: "إسرائيل دولة قوية وسنعيش ونتقدم للأبد"، مؤكدًا التزامه بدعم أمن إسرائيل وتعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط من خلال القوة والجهود الدبلوماسية.