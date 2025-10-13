نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- وزير خارجية إندونيسيا ينفي سفر الرئيس إلى إسرائيل بعد تقارير إعلامية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفت الحكومة الإندونيسية رسميًا سفر الرئيس برابوو سوبيانتو إلى إسرائيل هذا الأسبوع، وذلك بعد أن تداولت وسائل الإعلام الإسرائيلية والإقليمية تقارير تشير إلى استعدادات لزيارة تاريخية محتملة.

وأكد وزير الخارجية الإندونيسي سوجيونو في تصريحات صحفية أن الرئيس برابوو سيعود إلى جاكرتا مباشرة بعد حضور قمة السلام بشأن غزة في شرم الشيخ بمصر، مشددًا على أنه لا توجد أي خطط لزيارة إسرائيل ضمن أجندته الحالية.

وتضمنت وسائل الإعلام الإندونيسية الرئيسية، منها صحيفة تيمبو، نشر النفي خلال دقائق، مؤكدين أن موقف جاكرتا لم يتغير وأن أجندة الرئيس لا تشمل أي لقاءات في إسرائيل.

ويأتي هذا النفي في مواجهة تقارير إعلامية إسرائيلية وأخرى إقليمية كانت قد ذكرت أن الرئيس الإندونيسي قد يصل يوم الثلاثاء أو الأربعاء، استنادًا إلى مصادر لم يُكشف عن هويتها، وهو ما ينفيه رسميًا الجانب الإندونيسي.