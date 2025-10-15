نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- إسرائيل تقرر فتح معبر رفح لنقل المساعدات إلى غزة بعد إعادة رفات 4 محتجزين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت هيئة البث العامة الإسرائيلية "كان"، صباح اليوم الأربعاء، أن الحكومة الإسرائيلية قررت المضي قدمًا في فتح معبر رفح بين غزة ومصر، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وذلك عقب إعادة رفات أربعة محتجزين إسرائيليين.

وأضافت الهيئة أن إسرائيل ألغت إجراءات عقابية كانت تنوي فرضها على حركة حماس، من بينها خفض عدد شاحنات الإغاثة إلى النصف، في خطوة يُنظر إليها على أنها بادرة تهدئة بعد التقدم في المفاوضات الأخيرة.

الاتحاد الأوروبي يستأنف مهمة المراقبة على المعبر

وفي سياق متصل، أعلنت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، أن الاتحاد سيستأنف مهمته المدنية لمراقبة معبر رفح الحدودي، اعتبارًا من اليوم الأربعاء.

وقالت كالاس، في منشور على منصة "إكس"، إن "إقرار السلام في غزة سيكون معقدًا للغاية، لكن الاتحاد الأوروبي مستعد للقيام بدوره، واستئناف مهمته المدنية لمراقبة المعبر يمثل خطوة حيوية في دعم الاستقرار".

ترامب ودور الدبلوماسية الدولية

وأشادت كالاس بجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدة أن إطلاق سراح الرهائن يمثل "نجاحًا كبيرًا للدبلوماسية ومحطة حاسمة نحو السلام".

وأوضحت أن تحقيق الاستقرار في غزة يتطلب دعمًا دوليًا قويًا لضمان تنفيذ خطة السلام الجديدة، التي تشمل إشرافًا مشتركًا على المعابر وتدفق المساعدات الإنسانية بشكل منتظم.