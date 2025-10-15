نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي يعلن استشهاد 78 فردًا من عائلته في غزة خلال العدوان الإسرائيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي عن استشهاد 78 فردًا من عائلته في قطاع غزة خلال ما وصفه بـ "حرب الإبادة الجماعية على القطاع"، وذلك عبر منشور مؤثر نشره على حسابه الشخصي على موقع فيسبوك، كشف فيه القائمة الكاملة بأسماء الشهداء من عائلته الذين ارتقوا جراء القصف المستمر على مناطق مختلفة من غزة.

قائمة شهداء عائلة المشهراوي كما أعلنها رشيد مشهراوي

1- بهاء جمال المشهراوي

2- معاذ أحمد المشهراوي

3- عمار درويش المشهراوي

4- سالم عايدي المشهراوي

5- حمزة عايدي سالم المشهراوي

6- داود محمود المشهراوي

7- عوض عواد المشهراوي

8- ماجد حسين المشهراوي

9- فاطمة نايف المشهراوي

10- محمد نايف المشهراوي

11- محمد حمدي المشهراوي

12- مازن محمد المشهراوي

13- عبد الرحمن عدنان المشهراوي

14- أحمد علاء المشهراوي

15- إيهاب علاء المشهراوي

16- عصام عوني المشهراوي

17- خليل عوني المشهراوي

18- سوزان خليل المشهراوي

19- عدنان خليل المشهراوي

20- أنس أحمد المشهراوي

21- إسماعيل إبراهيم المشهراوي

22- فاطمة محمد المشهراوي

23- نصر طعمة المشهراوي

24- ناهض شعبان المشهراوي

25- الطفلة زينة محمد المشهراوي

26- إلهام سلامة المشهراوي

27- إيهاب أحمد المشهراوي

28- وسيم حامد المشهراوي

29- نهاية زهدى المشهراوي

30- غدير جبريل المشهراوي

31- عمار مصلح المشهراوي

32- مجد حسن المشهراوي

33- علام حبيب المشهراوي

34- نداء حبيب المشهراوي

35- سوزان غازي المشهراوي

36- فراس خميس المشهراوي

37- محمد فؤاد المشهراوي

38- إسلام سعيد المشهراوي

39- عمرو مصطفى المشهراوي

40- محمد سالم المشهراوي

41- وائل عاهد المشهراوي

42- بهاء أكرم المشهراوي

43- إبراهيم كمال المشهراوي

44- محمود نظام المشهراوي

45- علاء سليم المشهراوي

46- سجى إسماعيل المشهراوي

47- منال محمد المشهراوي

48- أحمد سمير المشهراوي

49- الطفلة لانا سعيد المشهراوي

50- الطفل علي سعيد المشهراوي

51- الطفل محمد سعيد المشهراوي

52- منور محمد المشهراوي

53- سعيد سمير المشهراوي

54- شعبان علاء المشهراوي

55- فريد محمد المشهراوي

شهداء النزوح والحصار والبرد ونقص الدواء:

56- الطفلة تاليا محمد عماد المشهراوي

57- ميسر عبد الحي مصطفى المشهراوي

58- عريفة عبد الرؤوف مصطفى المشهراوي

59- فدوى منيب يوسف المشهراوي

60- نعيمة محمد عمر المشهراوي

61- فاتن محمد عمر المشهراوي

62- يسرى القيشاوي المشهراوي

63- محمد حامد المشهراوي

64- زينب القيشاوي المشهراوي

65- مسلم فريج عبد الرؤوف المشهراوي

66- بهية هاشم درويش المشهراوي

67- منصورة شكري المشهراوي

68- صبحية سعيد المشهراوي

69- رجا جبر درويش المشهراوي

70- راوية جبر درويش المشهراوي

71- آلاء عدنان المشهراوي

72- صبحية عبد اللطيف المشهراوي

73- أحمد فتحي عبد الرزاق المشهراوي

74- نعيمة عاطف المشهراوي

75- راندا عبد العظيم المشهراوي

76- اعتدال عبد المعطي المشهراوي

77- فايز علي المشهراوي

من أعمال رشيد مشهراوي الأخيرة

يُذكر أن من أحدث أعمال المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي فيلم "أحلام عابرة"، وهو إنتاج مشترك بين فلسطين والسويد والسعودية وفرنسا. يأخذ الفيلم المشاهد في رحلة تمتد ليومٍ وليلة، حيث يسافر الفتى سامي، البالغ من العمر 12 عامًا، برفقة خاله وابنة خاله بحثًا عن حمامته الزاجلة المفقودة.

تنطلق الرحلة من مخيم لاجئين في الضفة الغربية، مرورًا بمدن بيت لحم والقدس القديمة وحيفا، ليعكس الفيلم من خلالها عبث الواقع الفلسطيني وتأثيره على علاقة الإنسان بوطنه وهويته.

وقد عُرض فيلم "أحلام عابرة" في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الخامسة والأربعين، حيث نال إشادة نقدية واسعة لما حمله من عمق إنساني ورسالة فنية مؤثرة.