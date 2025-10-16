نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- بروكسل تستعد لإعادة تفعيل بعثتها المدنية عند معبر رفح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الاتحاد الأوروبي يسعى لاستعادة دوره في الملف الفلسطيني..

تستعد بروكسل لإعادة تفعيل بعثتها المدنية عند معبر رفح، في خطوة تعكس رغبة الاتحاد الأوروبي في استعادة دوره السياسي والأمني في الملف الفلسطيني، بعد أن شعر بالتهميش في اتفاق السلام الأخير بشرم الشيخ الذي شهد مشاركة قادة من المنطقة.

ووفقًا لما نقلته صحيفة الإسبانيول، فإن مصادر دبلوماسية أوروبية أكدت أن الاتحاد الأوروبي يسعى للحصول على دور رسمي في إدارة قطاع غزة خلال المرحلة المقبلة، في ظل غياب واضح لدوره في تفاصيل الاتفاق وآليات تنفيذه، رغم مشاركة ثمانية من قادة الاتحاد في مراسم التوقيع بشرم الشيخ.

استياء أوروبي من التهميش

أوضحت الصحيفة أن دوائر صنع القرار في بروكسل أبدت استياءها من تهميش الاتحاد الأوروبي في أحد أكثر الملفات حساسية في الشرق الأوسط، وسط مخاوف من تراجع نفوذ الاتحاد لصالح أطراف إقليمية أخرى لعبت أدوارًا رئيسية في التفاوض.

بعثة الاتحاد الأوروبي إلى رفح

بدأت مؤسسات الاتحاد الأوروبي بالفعل التحضير لإعادة تفعيل بعثة المساعدة الحدودية في رفح (EUBAM Rafah)، والتي كانت قد توقفت منذ عام 2007 عقب سيطرة حركة حماس على قطاع غزة.

وتشير التقارير إلى أن هناك تواصلًا مكثفًا مع السلطات المصرية والفلسطينية لضمان عودة آمنة وفعالة للبعثة.

أهداف البعثة الأوروبية

تهدف الخطوة الأوروبية إلى:

ضبط الحدود ومنع التهريب

توفير رقابة دولية على المعبر

تسهيل إدخال المساعدات الإنسانية

دعم استقرار الأوضاع في غزة خلال مرحلة ما بعد الاتفاق

وتأتي هذه التحركات في وقتٍ يتزايد فيه الزخم الدولي حول ترتيبات ما بعد الحرب في غزة، وسط تنافس بين القوى الكبرى والإقليمية لتحديد ملامح المرحلة القادمة.