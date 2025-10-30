نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بث مباشر.. مشاهدة مباراة بيراميدز والتأمين الإثيوبي في دوري أبطال إفريقيا 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لمتابعة مباراة بيراميدز والتأمين الإثيوبي اليوم الخميس 30 أكتوبر 2025، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم موسم 2025 / 2026، في لقاء يُنتظر أن يشهد إثارة كبيرة بين الفريقين الساعيين لخطف بطاقة التأهل إلى دور المجموعات.

موعد مباراة بيراميدز والتأمين الإثيوبي اليوم

تُقام مباراة بيراميدز ضد التأمين الإثيوبي مساء اليوم الخميس على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة، في تمام:

7:00 مساءً بتوقيت الإمارات وعمان

6:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية وقطر والكويت والأردن وسوريا والعراق ولبنان وفلسطين والبحرين واليمن

5:00 مساءً بتوقيت ليبيا والسودان

4:00 مساءً بتوقيت تونس والجزائر والمغرب

3:00 مساءً بتوقيت موريتانيا

وسيتم تحديث رابط البث المباشر قبل انطلاق اللقاء بلحظات عبر موقع الوسيلة نيوز لمتابعة المباراة دون تقطيع وبجودة عالية.

بيراميدز يسعى لحسم التأهل في القاهرة

يدخل فريق بيراميدز المباراة بمعنويات مرتفعة بعد أن خرج متعادلًا بهدف لكل فريق في مباراة الذهاب أمام التأمين الإثيوبي، التي أقيمت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. ويكفيه الفوز بأي نتيجة في لقاء الإياب لضمان التأهل إلى دور المجموعات لأول مرة في تاريخه ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

المدير الفني للفريق أكد في المؤتمر الصحفي قبل المباراة أن بيراميدز جاهز لتقديم أداء قوي أمام جماهيره، مشيرًا إلى أن الفريق تعلم من أخطاء مباراة الذهاب، وسيخوض اللقاء بأسلوب هجومي منذ البداية للضغط على المنافس وحسم التأهل مبكرًا.

مشوار بيراميدز في دوري الأبطال حتى الآن

بدأ بيراميدز مشواره في البطولة من الدور التمهيدي الأول، حيث واجه الجيش الرواندي ونجح في التغلب عليه ذهابًا بنتيجة 2-0، قبل أن يكرر الفوز في القاهرة بنتيجة 3-0، ليصعد بسهولة إلى دور الـ32.

ويأمل الفريق في مواصلة مشواره بنجاح في أولى مشاركاته بالبطولة الأهم على مستوى الأندية الإفريقية بعد أن اعتاد المشاركة في بطولة الكونفدرالية خلال المواسم الماضية.

غيابات وتشكيل بيراميدز المتوقع

من المتوقع أن يخوض بيراميدز المباراة بتشكيل قوي يضم معظم عناصره الأساسية، باستثناء بعض الغيابات البسيطة بسبب الإصابات.

وجاء التشكيل المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد سامي – أسامة جلال – محمد حمدي – أحمد فتحي

الوسط: وليد الكرتي – توريه – عبد الله السعيد

الهجوم: رمضان صبحي – فخر الدين بن يوسف – مصطفى فتحي

ويعتمد المدير الفني على سرعة الأطراف بقيادة رمضان صبحي، وتحركات فخر الدين بن يوسف داخل منطقة الجزاء، من أجل اختراق الدفاع الإثيوبي وإحراز أهداف مبكرة.

طموح التأمين الإثيوبي

على الجانب الآخر، يدخل التأمين الإثيوبي اللقاء بطموح خطف مفاجأة مدوية في القاهرة، رغم صعوبة المهمة أمام بيراميدز الذي يمتلك خبرات كبيرة على المستوى الإفريقي.

الفريق الإثيوبي يطمح في تحقيق نتيجة إيجابية تمكنه من مواصلة مشواره القاري للمرة الأولى في تاريخه، مستندًا إلى دفاع منظم وسرعات في الهجمات المرتدة.

استعدادات بيراميدز قبل المباراة

حرص الجهاز الفني لبيراميدز على إعداد اللاعبين نفسيًا وبدنيًا قبل المباراة من خلال معسكر مغلق بالقاهرة، شهد تدريبات قوية واهتمامًا خاصًا بالكرات الثابتة، والتي تمثل أحد أهم مفاتيح الفوز للفريق.

كما تابع المدرب مجموعة من تسجيلات مباريات التأمين الإثيوبي لتحليل نقاط القوة والضعف في صفوفه، بهدف التعامل التكتيكي المثالي خلال اللقاء.

أهداف بيراميدز في المرحلة المقبلة

يهدف بيراميدز إلى الاستفادة من هذه المواجهة كتحضير قوي قبل مباراته المنتظرة أمام الاتحاد السكندري في الدوري المصري الممتاز، ضمن الجولة الـ13 من عمر البطولة المحلية.

كما يسعى الجهاز الفني لتجهيز جميع اللاعبين قبل بطولة السوبر المصري المقرر إقامتها في دولة الإمارات خلال نوفمبر المقبل، والتي تمثل فرصة للفريق لحصد أول ألقابه الرسمية منذ تأسيسه.

القنوات الناقلة والبث المباشر

لم تُعلن أي قناة رسمية حتى الآن عن نقل المباراة تلفزيونيًا داخل مصر، إلا أن موقع الوسيلة نيوز يقدم بثًا مباشرًا مجانيًا بجودة عالية لجميع متابعي كرة القدم في الوطن العربي، مع تحديث البث قبل انطلاق المباراة.

سيتمكن المشاهدون من متابعة اللقاء عبر رابط البث المخصص على الموقع، مع متابعة مستمرة لأحداث المباراة لحظة بلحظة، بما في ذلك الأهداف والإحصائيات والتحليل الفني بعد صافرة النهاية.