الرياض - كتبت رنا صلاح - مع قدوم فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة، تعاني الكثير من النساء من جفاف الشفاه وتشققها، وهو أمر يسبب الإزعاج ويؤثر على جمال الابتسامة.

لكن الخبر الجيد أن الحل لا يحتاج إلى منتجات باهظة الثمن، بل يمكنكِ استخدام وصفات طبيعية لعلاج جفاف الشفاه تمنحكِ نعومة وترطيبًا فوريًا بمكونات من مطبخك.

ودعي التشققات.. أفضل وصفات طبيعية لعلاج جفاف الشفاه في الشتاء

لماذا تصاب الشفاه بالجفاف؟

الشفاه بطبيعتها تفتقر إلى الغدد الدهنية التي تنتج الزيوت، لذلك فهي أكثر عرضة للجفاف.

ويزداد الأمر سوءًا مع عوامل الطقس القاسية أو قلة شرب الماء.

فيما يلي أهم الأسباب وراء تشقق الشفاه:

قلة الترطيب الداخلي نتيجة نقص شرب الماء.

التعرض للرياح أو أشعة الشمس المباشرة دون حماية.

لعق الشفاه المتكرر الذي يسبب فقدان الرطوبة.

نقص بعض الفيتامينات مثل فيتامين B وE.

استخدام منتجات تجميل تحتوي على كحول أو عطور قوية.

أفضل وصفات طبيعية لعلاج جفاف الشفاه

قبل استخدام أي وصفة، احرصي على تقشير الشفاه بلطف لإزالة الجلد الميت، ثم تطبيق إحدى الخلطات التالية مرتين يوميًا للحصول على نتائج فورية:

1. العسل والسكر لتقشير الشفاه

امزجي ملعقة صغيرة من العسل مع نصف ملعقة من السكر البني، ثم افركي المزيج بلطف على الشفاه بحركات دائرية.

هذه الوصفة تساعد على إزالة الخلايا الجافة وتمنح الشفاه نعومة ولمعانًا طبيعيًا.

2. زيت جوز الهند للترطيب العميق

يُعتبر زيت جوز الهند من أفضل المكونات الطبيعية الغنية بالأحماض الدهنية التي تعيد بناء الطبقة الواقية للشفاه.

ضعي قطرات منه على شفتيك قبل النوم واتركيه طوال الليل لترطيب فوري ونتيجة مدهشة.

3. قناع العسل مع الفازلين

ضعي طبقة من العسل الطبيعي على الشفاه واتركيها لمدة 5 دقائق، ثم ضعي فوقها طبقة من الفازلين واتركيها لمدة 10 دقائق إضافية.

بعدها أزيليها بلطف باستخدام قطعة قطن دافئة. هذه الخلطة تُعد من أقوى الوصفات الطبيعية لعلاج جفاف الشفاه.

4. الخيار لتبريد وترطيب الشفاه

قطّعي شرائح من الخيار وضعيها على الشفاه لمدة 10 دقائق يوميًا.

الخيار يحتوي على نسبة عالية من الماء والمعادن التي تمنح الشفاه الرطوبة والانتعاش.

5. زيت اللوز الحلو والعسل

اخلطي بضع قطرات من زيت اللوز الحلو مع نصف ملعقة من العسل، واستخدمي الخليط كبلسم طبيعي.

يساعد هذا المزيج على تنعيم الشفاه وتقليل التشققات.

نصائح يومية للحفاظ على ترطيب الشفاه

إلى جانب تطبيق الوصفات الطبيعية لعلاج جفاف الشفاه، هناك مجموعة من العادات اليومية التي تقي من الجفاف وتحافظ على نعومة شفتيك:

اشربي كميات كافية من الماء يوميًا (من 6 إلى 8 أكواب).

استخدمي مرطب شفاه يحتوي على زبدة الشيا أو فيتامين E.

تجنبي لعق الشفاه أو إزالة الجلد الميت بالأظافر.

احمي الشفاه من الشمس باستخدام بلسم يحتوي على SPF.

حافظي على نظام غذائي غني بالخضروات والفواكه الطازجة.

جدول مختصر لأفضل المكونات الطبيعية لعلاج الجفاف

المكون الطبيعي الفائدة الأساسية طريقة الاستخدام العسل يرطب ويمنح ملمسًا ناعمًا يُستخدم كقناع لمدة 10 دقائق يوميًا زيت جوز الهند يغذي ويعيد الترطيب العميق يُدهن ليلاً ويُترك حتى الصباح الخيار يهدئ ويمنح الترطيب الفوري يُستخدم ككمّادات باردة على الشفاه زيت اللوز يقلل التشقق ويحسن الملمس يُخلط مع العسل ويُستخدم كبلسم

تحذيرات هامة قبل استخدام الوصفات

اختبري أي مكون جديد على جزء صغير من الجلد لتجنب التحسس.

لا تستخدمي الليمون على الشفاه المتشققة بشدة لأنه قد يسبب حرقة.

تجنبي الخلطات المحتوية على مواد مقشرة قوية مثل الملح الخشن.

احرصي على ترطيب الشفاه فورًا بعد التقشير.

في النهاية، يمكن القول إن الوصفات الطبيعية لعلاج جفاف الشفاه هي الخيار الأمثل للحفاظ على الترطيب والجمال دون اللجوء إلى المنتجات الكيميائية.

احرصي على الالتزام بالروتين اليومي، وتناولي كميات كافية من الماء، وابتعدي عن العادات التي تسبب الجفاف.

مع القليل من الاهتمام، ستستعيد شفتيكِ نضارتهما ولمعانهما الطبيعي لتنعمي بابتسامة صحية ومشرقة طوال الوقت.