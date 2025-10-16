نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الاحتلال الإسرائيلي: فتح معبر رفح أمام الأفراد سيتم الإعلان عنه في مرحلة لاحقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن موعد فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني أمام حركة الأفراد سيتم الإعلان عنه في مرحلة لاحقة، وفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية صباح اليوم الخميس.

وأوضح رئيس أركان جيش الاحتلال أن قواته ستتمركز في مواقع سيطرة استراتيجية تسمح لها باستئناف العمليات العسكرية في أي وقت إذا صدرت الأوامر بذلك، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تركز على ضبط الأوضاع الميدانية ومتابعة تنفيذ بنود الاتفاق الأمني.

وفي السياق ذاته، صرح وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي بأن تل أبيب ملتزمة بإعادة جثامين جميع المحتجزين في غزة، مشيرًا إلى استمرار التعاون مع الجهات الدولية المعنية في هذا الشأن.

ويأتي هذا التطور وسط حالة من الترقب في قطاع غزة، حيث ينتظر آلاف الفلسطينيين إعادة فتح المعبر بعد أيام من إعلان التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، بينما لا تزال الترتيبات الأمنية واللوجستية قيد التنفيذ بين الأطراف المعنية.