جماعة الحوثى تعلن تعيين يوسف المدانى رئيسًا جديدًا لهيئة الأركان العامة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 16 أكتوبر 2025 06:32 مساءً - أعلنت جماعة الحوثى فى اليمن تعيين يوسف المدانى رئيسًا جديدًا لهيئة الأركان العامة، بعد اغتيال إسرائيل للواء محمد الغمارى الذي شغل المنصب خلال السنوات الماضية.

ويُعدّ المداني من أبرز القيادات العسكرية الميدانية فى الجماعة، حيث شارك فى قيادة عدد من الجبهات خلال الحرب الدائرة منذ نحو عقد.

وأعلنت جماعة الحوثى باليمن اليوم الخميس مقتل رئيس هيئة الأركان محمد عبد الكريم، ويعد هذا أول استهداف إسرائيلي معلن لقيادي بارز في الجماعة .

ويأتي هذا الإعلان بعد أن كشفت هيئة البث الإسرائيلية أن الغماري نجا من محاولة اغتيال إسرائيلية استهدفته خلال اجتماع سري في العاصمة اليمنية صنعاء ، مشيرة إلى أنه يعاني من إصابات خطيرة.

وفي يونيو الماضي، كشف مصدر أمني إسرائيلي أن الغماري كان الهدف الرئيسي للهجوم الذي نُفذ في صنعاء.

واستهدف الهجوم المفاجئ اجتماعًا لما يُعرف بـ"مجلس الجهاد" التابع للحوثيين، بقيادة مهدي المشاط، الرجل الثاني في الميليشيا ورئيس "المجلس السياسي الأعلى" في صنعاء.

يعد الغماري، أحد القيادات الحوثية العسكرية البارزة، ويعتبره كثيرون القائد الفعلي والميداني للحوثيين، والذراع اليمنى لزعيم الجماعة عبد الملك الحوثي على المستوى العسكري.

وأوكلت للغماري منذ العام 2016 مهام رئاسة هيئة الأركان العامة للقوات الحوثية.