مشاركون فى أسطول الصمود ينظمون مظاهرة أمام وزارة الخارجية الأمريكية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 16 أكتوبر 2025 06:32 مساءً - نظم عدد من النشطاء الذين شاركوا فى أسطول الصمود مظاهرة عقبها مؤتمر صحفى، أمام مقر وزارة الخارجية الأمريكية فى العاصمة الأمريكية واشنطن، لعرض مشاهد من الجرائم الإسرائيلية التى تمت فى قطاع غزة وروايات لمشاهد وأحداث تمت أثناء إبحار سفن أسطول الصمود فى اتجاه غزة قبل أن تعترضها القوات البحرية الإسرائيلية.

وقال عدد من المشاركين فى المظاهرة، ومنهم من يحمل الجنسية الأمريكية إن وزارة الخارجية الأمريكية لم تساعدهم خلال فترة اعتقالهم فى السجون الإسرائيلية عقب اعتراض إسرائيل لأسطول الصمود العالمى.

وينشر "صوت الأمة" بالصور مشاهد من المظاهرة التى تم تنظيمها أمام وزارة الخارجية الأمريكية.



وانطلق أسطول الصمود العالمى بداية شهر سبتمبر الماضى، على متن أكثر من 40 سفينة، كانت تحمل نحو 400 ناشط وداعم من المؤيدين لفلسطين، بحوذتهم مواد إغاثية تشمل مواد غذائية وأدوية ومساعدات طبية لتخفيف الأعباء والمعاناة الإنسانية التى يعانى منها نحو 2 مليون فلسطينى جراء العدوان الوحشى الإسرائيلى على قطاع غزة.

واعترضت إسرائيل سفن أسطول الصمود العالمى، وجرى نقل المشاركين فيه إلى ميناء أسدود وجرى استجوابهم من قبل الشرطة الإسرائيلية وتم ترحيلهم مرة أخرى إلى أوروبا.



