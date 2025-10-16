بلقيس تخطف الأضواء بصوتها في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

القاهرة - محمد ابراهيم - تتجه أنظار عشاق الفن الليلة نحو مدينة الجونة على ساحل البحر الأحمر، حيث تنطلق فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي بمشاركة واسعة من نجوم السينما المصريين والعرب والعالميين، في احتفالية فنية ضخمة تمتد من 16 حتى 24 أكتوبر الجاري.

وتشهد الليلة مفاجأة موسيقية مميزة تقدمها النجمة بلقيس فتحي، التي ستتألق بفقرة غنائية خاصة خلال حفل الافتتاح، لتضفي بصوتها حضورًا لافتًا على الحدث وتجمع بين الفخامة والأناقة والطرب العربي الأصيل، في واحدة من أكثر اللحظات انتظارًا على السجادة الحمراء.

كما يشارك الفنان طه دسوقي بفقرة ستاند أب كوميدي تضيف جوًا من البهجة والمرح على أجواء الحفل، في مزيج يجمع بين الموسيقى والضحك والفن السابع.

ويُكرم المهرجان هذا العام النجمة منة شلبي بمنحها جائزة الإنجاز الإبداعي، تقديرًا لمسيرتها الفنية الغنية وإسهاماتها البارزة في السينما المصرية والعربية، حيث تُمنح الجائزة سنويًا لصناع السينما الذين تركت أعمالهم بصمة لا تُمحى في الذاكرة الفنية.

ويُنتظر أن تكون هذه الدورة من أكثر الدورات تميزًا بفضل مشاركة نخبة من أبرز الأسماء في مجال السينما العالمية ضمن لجان التحكيم، التي جاءت تشكيلاتها لتؤكد مكانة المهرجان كمنصة فنية دولية مؤثرة.

وفي مقدمة لجان التحكيم، تتولى النجمة الكبيرة ليلى علوي رئاسة لجنة مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، في تقدير لمشوارها السينمائي الممتد لعقود، والذي ضم أكثر من 70 فيلمًا و18 عملًا دراميًا و9 مسرحيات، تعاونت خلالها مع كبار المخرجين مثل يوسف شاهين وشريف عرفة ورأفت الميهي.

وتضم اللجنة أيضًا أسماء لامعة من مختلف أنحاء العالم، من بينهم:

جيونا أ. نازارو، المدير الفني لمهرجان لوكارنو السينمائي في سويسرا، وأحد أبرز الشخصيات في المشهد السينمائي الأوروبي.

رشيد مشهراوي، المخرج الفلسطيني الفرنسي الشهير، الذي يُعد من رواد السينما الفلسطينية، وصاحب أفلام حصدت إشادة دولية واسعة مثل حيفا وعيد ميلاد ليلى ومن المسافة الصفر الذي وصل إلى القائمة القصيرة لجوائز الأوسكار لعام 2025.



كما تشمل لجان التحكيم الأخرى مسابقات الأفلام الوثائقية الطويلة والقصيرة، إلى جانب جائزة النجمة الخضراء الخاصة بالأفلام المهتمة بالبيئة، وجائزة شبكة نتباك لأفضل فيلم آسيوي.

