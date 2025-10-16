في ذكرى عرضه الـ53.. “عودة أخطر رجل في العالم” كوميديا فؤاد المهندس التي لا تُنسى

القاهرة - محمد ابراهيم -



يوافق اليوم الخميس 16 أكتوبر الذكرى الـ 53 لعرض فيلم “عودة أخطر رجل في العالم” الذي طُرح لأول مرة عام 1972، وخلد واحدًا من أبرز الثنائيات في تاريخ السينما المصرية، بين النجم فؤاد المهندس والنجمة ميرفت أمين، في عمل جمع بين الكوميديا الذكية والمواقف الطريفة التي ما زالت تُضحك الأجيال حتى اليوم.

أبطال وصُناع الفيلم

ضم العمل نخبة من نجوم عصره، أبرزهم فؤاد المهندس، ميرفت أمين، سمير صبري، سعاد حسين، وصلاح نظمي، وهو من تأليف أنور عبدالله وإخراج محمود فريد.

كواليس طريفة

ومن المواقف الطريفة التي وقعت أثناء التصوير، أن فؤاد المهندس كان يستعد لتصوير مشهد يحمل فيه أصابع ديناميت ضمن الأحداث، وما إن رآه رجال أمن الفندق حتى هرعوا نحوه ظنًا أن الديناميت حقيقي، وسارعوا بالقبض عليه وإبلاغ الشرطة!

سادت حالة من الذعر قبل أن يتدخل المخرج وطاقم العمل لتوضيح الموقف، مؤكدين أن الديناميت مجرد إكسسوار مصنوع من الورق خصيصًا للمشهد، لتنتهي الواقعة بضحكات متبادلة بين الأمن وصناع الفيلم.

قصة الفيلم

تدور الأحداث حول مفتاح، موظف بسيط في شركة تأمين يفشل دومًا في عقد الصفقات، فيُكلف من رئيسه بالسفر لمقابلة المهراجا الهندي لتأمين جوهرة نادرة بحوزته.



وفي الفندق الذي ينزل فيه المهراجا تعمل خطيبته ميرفت، المسؤولة عن خزينة بنك الفندق. تتشابك الأحداث عندما يصل إلى القاهرة مستر إكس، أخطر رجل عصابات في العالم، في محاولة لسرقة الجوهرة، لتبدأ سلسلة من المفارقات الكوميدية والمطاردات الطريفة بين العصابات ورجال الأمن.

وبعد أكثر من نصف قرن على عرضه، ما زال فيلم “عودة أخطر رجل في العالم” علامة بارزة في تاريخ الكوميديا المصرية، وشاهدًا على براعة فؤاد المهندس في رسم الضحكة بخفة ظل لا تتكرر.