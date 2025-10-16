العالم اليوم - محمد عبد الكريم الغماري.. "حلقة الوصل" بين الحوثي وإيران

انتم الان تتابعون خبر محمد عبد الكريم الغماري.. "حلقة الوصل" بين الحوثي وإيران من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 16 أكتوبر 2025 05:16 مساءً - أعلنت جماعة الحوثي، الخميس، مقتل رئيس هيئة الأركان التابعة لها محمد عبد الكريم الغماري.

ويأتي إعلان الجماعة بعد حوالي 4 أشهر عن استهدافه من قبل إسرائيل، بقصف اجتماع للمجلس العسكري الأعلى للحوثيين في صنعاء.

فمن هو محمد عبد الكريم الغماري؟

يقول محرر الشؤون اليمنية في "دوت الخليج" فواز منصر، إن الغماري يعد أحد أبرز القيادات العسكرية في صفوف جماعة الحوثي، وينظر إليه على نطاق واسع بوصفه الرجل العسكري الأول داخل الجماعة.

وتولى الغماري منصب رئيس هيئة الأركان التابعة للحوثيين، واعتبر حلقة الوصل الأساسية بين الجماعة والحرس الثوري الإيراني، خاصة فيما يتعلق بالتنسيق العسكري والدعم الميداني.

وأضاف منصر أن "الغماري تلقى تدريبه العسكري في إيران لمدة طويلة، كما تلقى دعما وتأهيلا من قبل حزب الله اللبناني".

وفي وقت سابق، انتشرت مقطع فيديو يظهر أحد قادة حزب الله وهو يقدم توجيهات مباشرة للغماري خلال المعارك التي دارت بين الحكومية اليمنية والحوثيين، مما يعكس حجم نفوذه العسكري ومدى ارتباطه الوثيق بالمحور الإيراني في المنطقة.

ويعتبر الغماري من الأسماء المدرجة على قائمة المطلوبين لدى التحالف العربي، حيث رصدت مكافأة مالية كبيرة لمن يدلي بمعلومات عنه.

ويمثل مقتله ضربة قاصمة للجماعة، التي تعتمد عليه في إدارة جبهاتها الميدانية وتحدد مواقع الإطلاق، بالنظر إلى خبرته الطويلة وموقعه المتقدم داخل البنية العسكرية للحوثيين.