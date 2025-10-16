بالصور.. الاستعدادات النهائية لـ فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان الجونة السينمائي

القاهرة - محمد ابراهيم - تنطلق الليلة فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي، وسط ترقب كبير من عشاق الفن السابع، حيث تتألق السجادة الحمراء باستقبال نجوم مصر والعالم العربي والعالميين في حفل الافتتاح المقرر إقامته من 16 وحتى 24 أكتوبر الجاري.

وتشهد الدورة الثامنة تكريم النجمة منة شلبي، حيث تُمنح جائزة الإنجاز الإبداعي تقديرًا لمسيرتها الفنية الحافلة وإسهاماتها المؤثرة في السينما المصرية والعربية، إذ تُمنح هذه الجائزة سنويًا لصناع السينما الذين تركت أعمالهم بصمة لا تُمحى في الذاكرة الفنية.

ويؤكد مهرجان الجونة السينمائي هذا العام على مكانته كأحد أبرز المهرجانات العربية والعالمية من خلال تنوع برامجه وثراء محتواه الفني، إلى جانب لجان التحكيم التي تضم نخبة من أهم صناع السينما على الساحة الدولية.

ففي مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، تتولى النجمة الكبيرة ليلى علوي رئاسة لجنة التحكيم، في خطوة تعكس تقدير المهرجان لمسيرتها الفنية الثرية التي تجاوزت سبعين فيلمًا وأكثر من 18 عملًا دراميًا و9 مسرحيات، تعاونت خلالها مع كبار المخرجين مثل يوسف شاهين وشريف عرفة ورأفت الميهي.

وتضم اللجنة أيضًا شخصيات بارزة من مختلف أنحاء العالم، من بينهم:

جيونا أ. نازارو، المدير الفني لمهرجان لوكارنو السينمائي في سويسرا، وأحد أبرز الأسماء في المشهد السينمائي الأوروبي المعاصر.

وقد تولى نازارو سابقًا مسؤوليات قيادية في مهرجانات كبرى مثل فينيسيا وروتردام وتورينو، وهو عضو في الأكاديمية الأوروبية للسينما وأكاديمية "ديفيد دي دوناتيلو".



كما تضم لجان التحكيم الأخرى نخبة من الخبراء والمبدعين الدوليين، لتقييم الأفلام المشاركة في مسابقات الأفلام الوثائقية الطويلة والقصيرة، إلى جانب جائزتي النجمة الخضراء وشبكة "نتباك" لأفضل فيلم آسيوي.

