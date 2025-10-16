بعد ظهورها كإعلامية.. دنيا صلاح عبد الله توجه الشكر لطاقم عمل مسلسل وتر حساس 2

القاهرة - محمد ابراهيم - وجهت الإعلامية دنيا صلاح عبد الله الشكر لطاقم عمل مسلسل "وتر حساس 2"، والذي يعرض حاليًا عبر شاشة قناة ONE، ومن بطولة إنجي المقدم وغادة عادل وهيدي كرم.

ونشرت دنيا صلاح عبد الله صورة لها من كواليس المسلسل عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وعلقت عليها قائلة: "انبسطت جدًا بمشاركتي في المسلسل اللي بحبه وتر حساس ٢ مع المخرج أستاذ وائل فرج وحبيبة قلبي أنچي المقدم وفرحت جدًا إني قلبت H اللي مجننا أستاذ كمال أبو ريا".



تفاصيل مسلسل "وتر حساس 2"

وتدور أحداث مسلسل وتر حساس 2 بعد مرور 3 سنوات على أحداث الجزء الأول، مع رشيد الذي يجسد دوره محمد علاء، العائد إلى مصر بعد سنوات من الغياب ليفتح فصلا جديدا للصراع، حين تصدم خططه بماضي العائلة المليء بالأسرار، إذ يكتشف الجمهور تدريجيا أن والده ما زال على قيد الحياة، ويُقيم في دار مسنين بعد خروجه من السجن، ويحاول رشيد الزواج من ابنة عمه فريدة القاضي التي تجسدها غادة عادل من أجل دخول منزل عائلة القاضي والانتقام من والدها على ما فعله بوالده، واستعادة مكانة والده وأمواله من عمه، ولكن يبدو أن خطته لن تكون بالسهولة التي يتخيلها.

أبطال مسلسل "وتر حساس 2"

مسلسل "وتر حساس 2" من بطولة محمد علاء، غادة عادل، كمال أبو راية، محمد محمود عبد العزيز، إنجي المقدم، هيدي كرم، هاجر عفيفي، محمد العمروسي، رانيا منصور، لطيفة فهمي وتميم عبده، من تأليف أمين جمال ومينا بباوي، إخراج وائل فرج.

مواعيد عرض مسلسل "وتر حساس 2"

ويعرض مسلسل "وتر حساس 2" حصريًا على قناة ON، حيث تُعرض أول مرة في تمام الساعة 7:30 مساءً، ويُعاد بثها للمرة الأولى عند الساعة 2 صباحًا، تليها إعادة ثانية في تمام الساعة 11 صباحًا.