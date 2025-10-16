نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أوربان يدعو أوروبا إلى بدء مفاوضات مع روسيا بدلا من الغطرسة وتأجيج نيران الحرب في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - دعا رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان الدول الأوروبية إلى تغيير نهجها تجاه النزاع مع روسيا والبدء بمفاوضات سلام.

وكتب أوربان على منصة "إكس": "السلام يتطلب الصبر والقوة والتواضع. على أوروبا أن تغير موقفها. بدلا من الغطرسة وتأجيج نيران حرب لا نهاية لها، نحتاج إلى مفاوضات مع روسيا".

وأكد أن السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار والسلام في القارة هو الحوار البناء مع موسكو، الذي سيسمح بالوصول إلى حل توافقي وخفض التوترات في أوروبا.

بدوره دعا وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث إلى وضع حد للنزاع الأوكراني والعودة إلى طاولة المفاوضات خلال اجتماع مجموعة الاتصال الخاصة بأوكرانيا.

وفي وقت سابق، صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن روسيا تقوم بعملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بسبب عدم وجود بدائل أخرى، لكنها تبقى مستعدة للتسوية السلمية