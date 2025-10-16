العالم اليوم - إسرائيل: الغماري فارق الحياة متأثرا بجراحه

انتم الان تتابعون خبر إسرائيل: الغماري فارق الحياة متأثرا بجراحه من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 16 أكتوبر 2025 05:16 مساءً - علقت إسرائيل، الخميس، على إعلان جماعة الحوثي اليمنية مقتل رئيس هيئة الأركان العامة التابعة لهم محمد عبد الكريم الغماري.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس في منشور على موقع "إكس"، إن جماعة الحوثي "أعلنت الآن أن رئيس أركان الحوثيين، الذي تعرض لضربة أولى قوية أفشلت معظم قياداتهم في اليمن، قد فارق الحياة متأثرا بجراحه، لينضم بذلك إلى رفاقه المهزومين في محور الشر في غياهب الجحيم".

وتابع كاتس: "زرت مقر الاستخبارات العسكرية الحوثية (في الجيش الإسرائيلي) وشكرت رئيس الاستخبارات العسكرية شلومي بيندر وباقي أفراد الجهاز على العمل الممتاز الذي قاموا به، وسيواصلون القيام به ضد الحوثيين في المستقبل".

وأضاف الوزير: "عملنا بجد ضد الحوثيين لإزالة تهديدات جسيمة، وسنفعل ذلك ضد أي تهديد في المستقبل أيضا".

وأعلنت جماعة الحوثي، الخميس، مقتل الغماري، وأشار بيانها إلى أن "جولات الصراع مع العدو لم تنته، وسيتلقى العدو الصهيوني بما ارتكبه من جرائم جزاءه الرادع"، في إشارة إلى اتهام إسرائيل بقتله.

وفي يونيو الماضي، كشف موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي أن إسرائيل حاولت تصفية الغماري، بقصف اجتماع للمجلس العسكري الأعلى للحوثيين في صنعاء.

ونقل الموقع عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله إن "إسرائيل حاولت تصفية رئيس أركان الحوثيين في هجوم باليمن".

وأشارت مصادر يمنية إلى أن الهدف من الغارة الإسرائيلية التي استهدفت حينها اجتماعا للمجلس العسكري الأعلى للحوثيين في صنعاء، كان الغماري.