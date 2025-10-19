الرياض - كتبت رنا صلاح - تعرض المنتخب الوطني للكرة الطائرة للشابات، اليوم الأحد، للخسارة أمام منتخب هونغ كونغ في أولى مبارياته بدورة الألعاب الآسيوية للشباب التي انطلقت منافساتها اليوم الأحد، في العاصمة البحرينية المنامة.

خسارة منتخب الشابات للكرة الطائرة أمام هونغ كونغ آسيويًا

وتمكن منتخب هونغ كونغ من حسم المباراة لصالحه بثلاثة أشواط دون مقابل.

وسيلتقي المنتخب في ثاني مبارياته بالدورة، المنتخب الصيني يوم بعد غد الثلاثاء في ختام مبارياته في المجموعة الثانية.

وتشارك في منافسات كرة الطائرة للشابات في هذه الدورة 12 منتخبا، قسمت على أربع مجموعات، يتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.