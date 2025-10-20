العالم اليوم - إسرائيل تعيد فتح معبر كرم أبو سالم مع قطاع غزة

انتم الان تتابعون خبر إسرائيل تعيد فتح معبر كرم أبو سالم مع قطاع غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 20 أكتوبر 2025 02:29 مساءً - أكدت إسرائيل، الإثنين، إعادة فتح معبر كرم أبو سالم لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، وذلك غداة شنها غارات جوية على القطاع عقب اتهامها حماس بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، وهو ما نفته الحركة.

وقال مسؤول عسكري إسرائيلي إن المعبر أعيد فتحه "بشكل كامل وفقا للاتفاق الموقع"، الذي بدأ تنفيذه في 10 أكتوبر.

وشدد المسؤول على أن معبر رفح مع مصر "سيبقى مغلقا حتى إشعار آخر".

وكانت السلطات الإسرائيلية أعلنت الأحد تعليق إدخال المساعدات إلى القطاع بعد اتهامها حماس بخرق الاتفاق.

وفي وقت سابق من الإثنين، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤولين أميركيين أنه "بعد ضغوط من إدارة ترامب سيعاد فتح المعابر لإدخال المساعدات إلى غزة"، حيث كانت عشرات الشاحنات المحملة بالمواد الإغاثية عادت من معبري كرم أبو سالم والعوجة إلى رفح.

في المقابل، لا تزال إعادة فتح معبر رفح، المقررة ضمن خطة ترامب لوقف إطلاق النار في غزة، معلقة، رغم دعوات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية.