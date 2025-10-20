مئات المهاجرين والناشطين يتظاهرون فـي روما ضد اتفاق الهجرة مع ليبيا

روما ـ ا.ف.ب: تظاهر مئات المهاجرين والناشطين في روما، ضد اتفاق الهجرة المبرم عام 2017 بين إيطاليا وليبيا، بعد يوم من حادث غرق مركب في البحر الأبيض المتوسط اختفى فيه حوالى 20 شخصا.

وفي التظاهرة، روى عشرات المهاجرين من دول جنوب الصحراء الإفريقية تجاربهم في ليبيا، وتم الوقوف دقيقة صمت حدادا على أرواح الذين لقوا حتفهم أثناء محاولتهم عبور البحر.

وتقوم الحكومة الإيطالية بزعامة جورجيا ميلوني والاتحاد الأوروبي بتمويل خفر السواحل الليبيين وتدريبهم لاعتراض المهاجرين الذين يحاولون العبور إلى أوروبا.

لكن الاتفاق الذي وُقّع عام 2017 يواجه انتقادات متزايدة، بعدما أظهرت العديد من التحقيقات أن مراكز الاحتجاز الممولة من الاتحاد الأوروبي في ليبيا يديرها تجار بشر.

ومن المقرر تجديد هذا الاتفاق الشهر المقبل.

وقالت إيرين ديا البالغة 46 عاما وهي من ساحل العاج إنها حاولت الوصول إلى أوروبا ثلاث مرات بقوارب. في المرة الأولى، لقي 12 شخصا كانوا برفقتها حتفهم عندما غرق قاربهم. وبعدما اعترضت القوات الليبية القارب الذي كانت تستقله، أمضت ستة أشهر في مركز احتجاز الزاوية في غرب طرابلس.