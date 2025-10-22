نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلام غربي: الشرطة الألمانية أطلقت النار على جنود أثناء تدريبات للجيش في بافاريا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت صحيفة "بيلد" الألمانية، مساء الأربعاء، إن الشرطة الألمانية أطلقت النار عن طريق الخطأ على جنود أثناء تدريبات للجيش في بافاريا.

ووفقا لصحيفة "بيلد"، "كانت الشرطة العسكرية التابعة للجيش الألماني تجري مناورة تدريبية في مدينة إردينغ ببفاريا، واتصل سكان المنطقة بخدمات الطوارئ، مبلغين عن رجال مسلحين وملثمين يتجولون في المنطقة".

وأضافت الصحيفة، نقلا عن مصادر: "عندما وصلت الشرطة إلى مكان الحادث، ظن الجنود على ما يبدو أنه جزء من مناورة تدريبية، وأطلقوا النار عليهم بذخيرة حية، وظنت الشرطة أن الموقف تهديد حقيقي، فردت بالذخيرة الحية، مما أدى إلى إصابة جندي من الجيش الألماني".

وأشارت الصحيفة إلى أن الإصابة لم تكن مهددة للحياة، حيث أصيب الجندي بجرح طفيف في الوجه، ونقل جوا إلى المستشفى لتلقي المزيد من العلاج.

وأفادت التقارير بوجود العديد من القوات، بما في ذلك رجال الإطفاء، في مكان الحادث.

وصرح متحدث باسم الشرطة لصحيفة "بيلد": "في الوقت الحالي، لا يسعني سوى تأكيد العملية، وننتظر المزيد من التفاصيل".

وذكرت الصحيفة، أنه قبل الحادث، كان أفراد الجيش يجرون تدريبات واسعة النطاق في الهواء الطلق بالقرب من ميونيخ، وكان نحو 500 جندي يستعدون لصد هجوم محتمل.

وكانت هذه المناورات جزءا من مناورة "مارشال باور 2025"، وهي واحدة من أكبر وأكثر مناورات الشرطة العسكرية تعقيدا في السنوات الأخيرة.