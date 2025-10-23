نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القيادي الأسطوري مروان البرغوثي.. هل يكون الرئيس المقبل لفلسطين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - القيادي الأسطوري مروان البرغوثي.. هل يكون الرئيس المقبل لفلسطين

مروان البرغوثي، القيادي البارز في حركة فتح، يعد من أبرز الشخصيات الفلسطينية وأكثرها تأثيرًا على الساحة السياسية منذ الانتفاضة الثانية. وُلد عام 1959 في قرية كوبر بالضفة الغربية، وانضم إلى حركة فتح في سن المراهقة، وسرعان ما أصبح رمزًا للوحدة والمقاومة الفلسطينية. اعتُقل البرغوثي عام 2002 خلال عملية إسرائيلية واسعة، وحُكم عليه بالسجن المؤبد خمس مرات بتهم تتعلق بالانتماء إلى تنظيم مسلح ومحاولات قتل، وهو يقضي عقوبته في سجون الاحتلال الإسرائيلي حتى الآن.

رغم سجنه، يظل البرغوثي شخصية مؤثرة سياسيًا، حيث تظهر استطلاعات الرأي أنه الأكثر شعبية بين الفلسطينيين، ويدعم حل الدولتين. وقد اعتُبر في عدة تحليلات سياسية خيارًا توافقيًا محتملًا لتولي رئاسة السلطة الفلسطينية في المستقبل، خصوصًا إذا أُجريت انتخابات حرة ومستقلة، نظرًا لقدرته على جمع الفصائل الفلسطينية المختلفة تحت قيادة موحدة، وهو ما يجعل اسمه متداولًا باستمرار في سياق النقاشات حول مستقبل القيادة الفلسطينية.



بين الرفض والأمل.. هل يشهد العالم الإفراج عن مروان البرغوثي قريبًا؟

توصلت إسرائيل وحركة حماس إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة. وتشمل هذه المرحلة إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة مقابل الإفراج عن معتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

من المتوقع أن يتم إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين يوم الاثنين المقبل، وفق ما صرح به ترامب لقناة «فوكس نيوز»، بعد أن أُسروا خلال هجمات حماس في السابع من أكتوبر 2023، ويُعتقد أن 20 منهم على قيد الحياة. بالمقابل، ستفرج إسرائيل عن أكثر من 2000 معتقل فلسطيني، منهم 250 محكومًا بالسجن المؤبد و1700 اعتُقلوا بعد أحداث السابع من أكتوبر.

وقبل الاتفاق، قدّمت حماس قوائم بأسماء المعتقلين الفلسطينيين الذين طالبت بالإفراج عنهم خلال محادثات وقف إطلاق النار في غزة بمدينة شرم الشيخ، ومن بينهم القيادي الفلسطيني مروان البرغوثي. إلا أن إسرائيل رفضت إدراج اسمه ضمن الاتفاق، وفق ما أكدت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية شوش بيدروسيان.

لماذا يخشى الاحتلال الإفراج عن قادة فلسطينيين؟

في هذا السياق، أكد رئيس نادي الأسير الفلسطيني عبد الله زغاري أن الرموز الوطنية الفلسطينية، وفي مقدمتهم الأسير القائد مروان البرغوثي، تمثل في نظر منظومة الاحتلال الإسرائيلي حالة من الوحدة الوطنية والكفاح في مواجهة الاحتلال.

وأشار إلى أن رفض الاحتلال الإفراج عن البرغوثي لا يرتبط بمسار التفاوض الذي جرى في شرم الشيخ، بل يعود إلى إدراكه بأن هذه القضية ذات طابع سياسي، ترتبط بالحالة الوطنية والجماهيرية وحتى الأممية التي يحظى بها البرغوثي، وهو ما دفع الاحتلال إلى استبعاده من جميع دفعات الإفراج السابقة.