العالم اليوم - لمدة 18 ثانية.. طائرات عسكرية روسية تخترق أجواء ليتوانيا

انتم الان تتابعون خبر لمدة 18 ثانية.. طائرات عسكرية روسية تخترق أجواء ليتوانيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 23 أكتوبر 2025 09:24 مساءً - أعلن الرئيس الليتواني غيتاناس نوسيدا، الخميس، انتهاك طائرات عسكرية روسية للمجال الجوي لبلاده المنتمية إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وقال الرئيس الليتواني على حسابه في منصة "إكس": "هذا المساء، انتهكت طائرات عسكرية روسية المجال الجوي الليتواني. يُعد ذلك انتهاكا صارخا للقانون الدولي وسلامة أراضي ليتوانيا. ويؤكد مجددا أهمية تعزيز جاهزية الدفاع الجوي الأوروبي".

وتابع: "ويجب علينا أن نرد على ذلك".

وأوضح الرئيس الليتواني، أن وزارة الخارجية الليتوانية ستستدعي ممثل السفارة الروسية للاحتجاج على هذا "السلوك المتهور والخطير".

وأعلن الجيش الليتواني، الخميس أن طائرتين عسكريتين روسيتين اخترقتا المجال الجوي الليتواني لمدة 18 ثانية.

وقالت وزارة الدفاع الليتوانية في بيان على منصة "إكس"، إن القوات الليتوانية تصرفت بسرعة، وتدخلت بالتعاون مع مقاتلات حلف شمال الأطلسي "الناتو" التي كانت تقوم بدوريات.

وذكرت تقارير أن طائرات إسبانية تابعة لحلف شمال الأطلسي اعترضت الطائرات العسكرية الروسية.

وليست هذه المرة الأولى التي تنتهك فيها موسكو أجواء دول أوروبية.