العالم اليوم - لبنان يطلب من واشنطن وباريس التدخل لوقف اعتداءات إسرائيل

انتم الان تتابعون خبر لبنان يطلب من واشنطن وباريس التدخل لوقف اعتداءات إسرائيل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 23 أكتوبر 2025 09:24 مساءً - أعلن وزير الإعلام اللبناني بول مرقص، الخميس، أن مجلس الوزراء طالب الولايات المتحدة وفرنسا بالتدخل لدى إسرائيل لوقف اعتداءاتها.

وأضاف مرقص أن المجلس شدد على ضرورة تطبيق اتفاق وقف الأعمال العدائية من قبل الدول الضامنة.

وفي ملف آخر، وافق مجلس الوزراء اللبناني على إبرام اتفاقية مع الجانب القبرصي بشأن ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار تحديد الحقوق البحرية للبنان في البحر المتوسط، بما يشمل مناطق التنقيب عن النفط والغاز، وتهدف إلى تعزيز التعاون البحري والاقتصادي بين بيروت ونيقوسيا وضمان حقوق لبنان السيادية في مياهه الإقليمية.

وقتل رجلان في غارات إسرائيلية استهدفت الخميس مناطق جبلية في شرق لبنان، وفقا لوزارة الصحة اللبنانية، بينما قال الجيش الإسرائيلي إنه أغار على "عدة أهداف" لحزب الله من بينها موقع إنتاج "صواريخ دقيقة".

ورغم سريان وقف لإطلاق النار منذ أشهر، تواصل إسرائيل شنّ غارات تقول إنها تستهدف عناصر في الحزب وبنى عسكرية تابعة له، خصوصا في الجنوب.

وكانت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية أفادت بأن "الطيران الحربي الإسرائيلي شنّ سلسلة غارات عنيفة على جرود السلسلة الشرقية (...) والغربية في البقاع"، لافتة إلى "غارتين" إسرائيليتين "على جرود الهرمل".