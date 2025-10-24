العالم اليوم - سلوت يكشف سبب مشكلة محمد صلاح.. ويفجر مفاجأة

انتم الان تتابعون خبر سلوت يكشف سبب مشكلة محمد صلاح.. ويفجر مفاجأة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 24 أكتوبر 2025 03:28 مساءً - كشف الهولندي آرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي عن سبب مشكلة محمد صلاح نجم الريدز الحقيقية مع الفريق، خلال الفترة الماضية.

وقال سلوت في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة برينتفورد: "قد يعود السبب وراء تراجع محمد صلاح، للربط الذي كان مع ترينت ألكسندر أرنولد".

وأضاف: "يأتي هذا لأن صلاح كان في مراكز واعدة كثيرًا بما يكفي من أجل تسجيل الأهداف، ومع أرنولد قد يكون الأمر أكبر".

وأكمل: "لكن بشكل عام إذا كان لديك الكثير من التغييرات في الصيف، فعليك أن تجد روابط جديدة داخل الملعب. ومحمد صلاح ليس باستثناء من ذلك، ولست قلقًا بشأن عدم تسجيله للأهداف".

ويشهد الموسم الجاري منذ بداية تراجعًا في أداء وأرقام محمد صلاح مع ليفربول، مع انتشار تقارير تشير لوجود أزمة مع سلوت بسبب جلوسه على دكة البدلاء خلال المباراة الأخيرة مع آينتراخت فرانكفورت بدوري أبطال أوروبا.

ويواجه ليفربول، صاحب المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 15 نقطة، نظيره برينتفورد، صاحب المركز 13 برصيد 10 نقاط، السبت.