العالم اليوم - "الدعم السريع" تعلن السيطرة على آخر معاقل الجيش في الفاشر

انتم الان تتابعون خبر "الدعم السريع" تعلن السيطرة على آخر معاقل الجيش في الفاشر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 26 أكتوبر 2025 12:28 مساءً - أعلنت قوات الدعم السريع، الأحد، سيطرتها عل الفرقة السادسة، مقر قيادة الجيش وآخر معاقله في مدينة الفاشر وإقليم دارفور غربي السودان.

وقالت قوات الدعم السريع في بيان، إنها ستعمل بالتنسيق مع حكومة تحالف "تأسيس" على توفير الحماية الكاملة للمدنيين، وتسهيل عودة النازحين إلى منازلهم، وتوفير احتياجاتهم الضرورية.

ولم يصدر الجيش السوداني بيانا بعد حول الوضع الحالي.

ومنذ اندلاع حرب السودان في منتصف أبريل 2023، ظلت الفاشر محورا لقتال عنيف راح ضحيته الآلاف من المدنيين والعسكريين.

وحاصرت قوات الدعم السريع المدينة على مدار 18 شهرا، حيث تقاتل الجيش وفصائل أخرى موالية له.

ووفقا لمراقبين، فإن السيطرة على الفاشر تعني من الناحية العسكرية السيطرة الكاملة على إقليم دارفور، وبالتالي التحكم في خط الدفاع الغربي الأول لمجمل مناطق السودان، بما فيها ولايات كردفان والشمالية ونهر النيل.

ويتمدد إقليم دارفور في أكثر من ربع مساحة البلاد، إذ تبلغ مساحته الإجمالية 493 ألف كيلومتر مربع، وتقدر نسبة سكان الإقليم بنحو 17 بالمئة من إجمالي تعداد سكان السودان البالغ نحو 48 مليون نسمة.

وتكمن أهمية إقليم دارفور في أنه يشكل العمق الاستراتيجي الداخلي والخارجي للسودان، إذ يرتبط الإقليم بحدود مباشرة مع 4 دول، هي ليبيا من الشمال الغربي، وتشاد من الغرب وإفريقيا الوسطى من الجهة الجنوبية الغربية، إضافة إلى دولة جنوب السودان.