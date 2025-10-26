الارشيف / الرياضة

الأهلي يتظلم من الحكم السنغالي.. ويطلب عدم إيقاف جراديشار

0 نشر
0 تبليغ

الأهلي يتظلم من الحكم السنغالي.. ويطلب عدم إيقاف جراديشار

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يتظلم من الحكم السنغالي.. ويطلب عدم إيقاف جراديشار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أرسل النادي الأهلي، اليوم تظلمًا للاتحاد الإفريقي لكرة القدم من قرارات الحكم السنغالي «عيسى سي» الذي أدار و«إيجل نوار» البوروندي التي أقيمت أمس باستاد القاهرة في إياب دور الـ 32 لدوري الأبطال.

جاء في التظلم الإشارة إلى القرارات العديدة الخاطئة لحكم المباراة في مقدمتها الطرد غير المبرر لمهاجم الفريق «نيتس جراديشار»، وعدم طرد لاعب المنافس الذي قام بالاعتداء على مدافع الأهلي «أحمد رمضان بيكهام».. وأداء الأهلي لما يزيد على 75 دقيقة من زمن المباراة ناقص العدد. وطلب الأهلي في تظلمه «المدعوم بالفيديو» عدم إيقاف اللاعب «جراديشار»؛ لأن قرار الحكم لا يستند إلى واقع. عملًا بمبدأ العدالة وحرصًا على نجاح المسابقات الإفريقية.

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا