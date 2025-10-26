نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يتظلم من الحكم السنغالي.. ويطلب عدم إيقاف جراديشار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أرسل النادي الأهلي، اليوم تظلمًا للاتحاد الإفريقي لكرة القدم من قرارات الحكم السنغالي «عيسى سي» الذي أدار مباراة الأهلي و«إيجل نوار» البوروندي التي أقيمت أمس باستاد القاهرة في إياب دور الـ 32 لدوري الأبطال.

جاء في التظلم الإشارة إلى القرارات العديدة الخاطئة لحكم المباراة في مقدمتها الطرد غير المبرر لمهاجم الفريق «نيتس جراديشار»، وعدم طرد لاعب المنافس الذي قام بالاعتداء على مدافع الأهلي «أحمد رمضان بيكهام».. وأداء الأهلي لما يزيد على 75 دقيقة من زمن المباراة ناقص العدد. وطلب الأهلي في تظلمه «المدعوم بالفيديو» عدم إيقاف اللاعب «جراديشار»؛ لأن قرار الحكم لا يستند إلى واقع. عملًا بمبدأ العدالة وحرصًا على نجاح المسابقات الإفريقية.