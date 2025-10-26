العالم اليوم - "عدو ترامب" يدرس الترشح لرئاسة أميركا في 2820

انتم الان تتابعون خبر "عدو ترامب" يدرس الترشح لرئاسة أميركا في 2820 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 26 أكتوبر 2025 08:21 مساءً - قال حاكم ولاية كاليفورنيا الأميركية جافين نيوسوم المنتمي للحزب الديمقراطي في مقابلة بثت يوم الأحد إنه يدرس الترشح للرئاسة الأميركية في عام 2028 مشيرا إلى أنه سيتخذ قراره بعد انتخابات التجديد النصفي لعام 2026.

وسعى نيوسوم هذا العام لجس النبض إزاء ترشحه المحتمل للرئاسة، واكتسب تأييدا داخل حزبه في مواجهة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب فيما يتعلق بمجموعة من القضايا.

وقال نيوسوم على شبكة (سي.بي.إس نيوز) " أتطلع إلى من سيقدمون أنفسهم (للترشح) في عام 2028 ومن سيرتقون إلى مستوى هذه المناسبة".

وردا على سؤال حول ما إذا كان يفكر في الترشح، قال نيوسوم "نعم، سأكون كاذبا (إذا قلت) غير ذلك".

وبموجب الدستور الأميركي، يمنع ترامب من الترشح لولاية ثالثة، لكنه طرح الفكرة على الرغم من ذلك، قائلا في وقت سابق من هذا العام "هناك طرق يمكنك من خلالها القيام بذلك".

ودفع نيوسوم بولاية كاليفورنيا إلى طليعة جهود الحزب الديمقراطي الرامية لإعادة رسم خرائط الكونغرس في مواجهة جهود مماثلة من ولايات يقودها الجمهوريون.

ويتصارع الحزبان حاليا للسيطرة على مجلس النواب، الذي يتمتع فيه الجمهوريون الآن بأغلبية ضئيلة، في انتخابات عام 2026.

ودخل نيوسوم أيضا في مواجهة مع ترامب فيما يتعلق بقرار الأخير نشر الجيش في لوس انجلوس.

واعتبر نيوسوم أن ترامب "اختار الاستعراض على حساب السلامة العامة" بنشر الحرس الوطني في لوس أنجلوس.