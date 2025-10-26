نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تدهور حالة كلينتون تظهر جليًا خلال خطابه في حفل خيري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لفت الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون الانتباه خلال ظهوره في حفل خيري بنيويورك، حيث بدت عليه علامات الإرهاق والضعف بشكل واضح.

وظهر كلينتون بلاصق طبي على أنفه، بينما لوحظ ارتعاش يديه بوضوح أثناء تقليب صفحات خطابه، كما توقف لفترات طويلة أثناء كلمته في الحفل الخيري لدعم الرعاية النفسية للمحاربين القدامى.

وقال أحد الحاضرين للصحف: "كان المشهد محزنا، ساد الصمت القاعة تماما لأنه كان يتحدث بصوت منخفض وببطء شديد". وأضاف: "الجميع وقف يصفق له تقديرا لشخصه قبل وبعد الخطاب".

ويواجه كلينتون تحديات صحية متعددة، حيث خضع لعملية قلب مفتوح عام 2004، وتم نقله إلى المستشفى عدة مرات في السنوات الأخيرة بسبب عدوى في مجرى الدم والإصابة بالإنفلونزا. كما ظهر مؤخرا وهو يحمل جهازا مزيلا للرجفان.

يذكر أن كلينتون لا يزال تحت الضوء الإعلامي بسبب علاقته السابقة مع الملياردير المتهم بالتحرش الجنسي جيفري إبستين، حيث اعترف في مذكراته الأخيرة بأنه يندم على معرفته به.

ففي مذكراته التي صدرت العام الماضي، اعترف بيل كلينتون بأنه طار على متن الطائرة الخاصة لإبستين، لكنه ادعى أنه لم يكن على علم بجرائمه وقال إنه يندم على لقائه به.

وتضمنت مجموعة من ملفات إبستين التي صدرت في يناير 2024 اقتباسا نسب إلى إبستين قائلا: "كلينتون يحبهم صغارا".

وأنكر الرئيس الأسبق فعل أي شيء غير قانوني، مؤكدا منذ ذلك الحين أن الرحلات على متن الطائرة الخاصة لإبستين لا تستحق الضرر المستمر لسمعته.

وكتب كلينتون: "خلاصة القول هي، على الرغم من أنها سمحت لي بزيارة عمل مؤسستي، إلا أن السفر على متن طائرة إبستين لم يكن يستحق سنوات الاستجواب بعد ذلك. أتمنى لو لم ألتق به أبدًا".