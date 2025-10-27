مدبولي: نحرص على ضمان رصيد مطمئن دائم من السلع الاستراتيجية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 27 أكتوبر 2025 06:36 مساءً - عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة الإجراءات الخاصة بتوفير السلع الاستراتيجية بالتنسيق بين مختلف الجهات، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والسفير وائل حامد، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، وشيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، ونرمين كمال، وكيل المحافظ المساعد للبنك المركزي، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي اتصالاً بالتزام الحكومة بالمتابعة الدائمة لملف دعم وتأمين السلع الاستراتيجية المختلفة، حرصاً على ضمان رصيد مطمئن دائم منها، مع ضخ الكميات اللازمة منها في الأسواق، سعياً لتلبية احتياجات المواطنين، وضبط الأسواق على الوجه المطلوب.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض عدد من محاور العمل لتدبير السلع الاستراتيجية، وجهود توفيرها في الأسواق، وذلك من خلال التنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المعنية، وكذا مسارات التعاون القائمة مع المؤسسات الدولية المختلفة، والتي تسهم بدور فاعل في دعم جهود الدولة في هذا الاتجاه، وتعزيز القدرات الحكومية على ضمان توافر الأرصدة الآمنة من السلع الاستراتيجية وضبط الأسعار والأسواق.