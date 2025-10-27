روسيا تسقط 22 مسيرة أوكرانية

روسيا تسقط 22 مسيرة أوكرانيةأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن منظومات الدفاع الجوي أسقطت 22 طائرة مسيرة أوكرانية فوق ثلاث مقاطعات.

وذكرت الوزارة، في بيان لها، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها تمكنت من إسقاط 19 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود وطائرتين فوق مقاطعة كالوغا وطائرة أخرى فوق مقاطعة موسكو.

يشار إلى أن روسيا وأوكرانيا تتبادلان بشكل شبه يومي، منذ بداية الحرب بينهما في 24 فبراير 2022، تقارير تدعي تقدم أو تصدي كل منهما لهجمات من الطرف الآخر، دون التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل، نظرًا لظروف الحرب والمعارك المستمرة.