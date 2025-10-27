انطلاق دوري المجد لقفز الحواجز بتنظيم أسطبلات آل سعيد والأولمبية والريان وهورسيرا

بهدف تشجيع الفرسان الناشئين

انطلقت أولى منافسات دروي المجد لقفز الحواجز2025/2026م تحت اشراف الاتحاد العماني للفروسية والسباق، وبتنظيم مشترك بين اسطبلات آل سعيد ومركز تدريب الفروسية الأولمبية واسطبلات الريان ونادي هورسيرا للفروسية، وذلك على ميدان مركز تدريب الفروسية الأولمبية، بمشاركة مجموعة من الفرسان والفارسات من مختلف وحدات الخيالة الحكومية والاسطبلات الخاصة على أربع فئات؛ هي فئة 50 سم وفئة 70 سم وفئة 90 سم من 10 الى 16 سنة وفئة 90 سم مفتوح.

وشهدت المسابقة منافسة رائعة بين المشاركين وسط حضور جماهيري رائع للعائلات والأسر والأصدقاء، مما ساهم في تشجيع المشاركين ورفع معنوياتهم اضافة إلى مشاركة عدد من المشاريع للشباب العمانيين للمأكولات والمشروبات وغيرها. وشارك في فئة 50 سم 17 فارسا وفارسة، حيث توج بالمركز الأول الفارس عبدالرحمن الوهيبي على صحيح من اسطبلات الاصايل للفروسية والمركز الثاني الفارس عادل بن سعيد الجهضمي على كاسنات والمركز الثالث الفارسة كلمنتس فكتوريا على باشا من مدرسة العربية والمركز الرابع الفارسة ليان بنت يعقوب الوائلية على دانسينج والمركز الخامس الفارسة سارة ماريشة على ارم من مركز تدريب الفروسية الأولمبية . وشارك في فئة 70 سم 46 فارس وفارسة، وقد خطف المركز الأول الفارس أيمن بن عيسى الحراصي على ويوي من نادي هورسيرا للفروسية والمركز الثاني الفارس محمد زكريا على هاني من موجو للفروسية والمركز الثالث الفارس عبدالله حمد على جاز من موجو للفروسية والمركز الرابع الفارس أنس الوهيبي على سهم من اسطبلات السابقي والمركز الخامس الفارس متوسم أحمد على مالك من المتميز للفروسية والمركز السادس الفارسة ضحى الهاشمية على أمبيرا من مدرسة السيب للفروسية والمركز السابع الفارسة ايمان الراشدية على هستوري من مركز تدريب الفروسية الاولمبية والمركز الثامن الفارس حمزة محمد على جامبير من مدرسة السيب للفروسية والمركز التاسع الفارسة تانيا تيمور على جامبير من مدرسة السيب للفروسية والمركز العاشر الفارسة كارما إبراهيم على لازاز من المتميز للفروسية.

وفي فئة 90 سم من 10 الى 16 سنة، شارك عدد فارسان حيث حققت المركز الأول الفارسة ايميلا على تشارمينجر من اسطبلات سعيد الهاشمي والمركز الثاني الفارس ناصر بن عامر الرحبي على كاس من اسطبلات سعيد الهاشمي. وشارك في فئة 90 سم مفتوح عدد 30 فارس وفارسة حيث خطفت المركز الأول الفارسة وفاء راشد على غيثا من شرطة عمان السلطانية والمركز الثاني الفارس القاسم بن محمد المنذري على كولونيل من مدرسة السيب للفروسية والمركز الثالث الفارس محمد بن حمود الطوقي على كامبيرا من مركز تدريب الفروسية والأولمبية والمركز الرابع الفارس حمد بن حميد المنجي على است من المتميز للفروسية والمركز الخامس الفارس محمد زكريا على يونيك من مركز موجو والمركز السادس الفارس جمال بن أحمد الرئيسي على تنوف من مدرسة السيب للفروسية والمركز السابع الفارس ناصر بن فهمي الحراصي على رمسيس من مركز تدريب الفروسية الأولمبية.

وأشار حمود بن سلطان الطوقي صاحب مركز تدريب الفروسية الأولمبية: الى ان فكرة دوري المجد لقفز الحواجز جاءت من خلال فكرة ملهمة للاسطبلات الأربعة تمثلت في تمكين الفرسان وعمل منافسة بينهم ومن ثم مشاركتهم على مستوى البطولات الرسمية للاتحاد وهذا يساهم في رفع مستواهم ومشاركتهم بفعالية أكبر. وأوضحت عبير رياض سلطان صاحبة نادي هورسيرا للفروسية : الى أن الشراكة بين الاسطبلات الأربعة والتعاون مع الاتحاد جاءت من اجل تطوير رياضة قفز الحواجز والتركيز على فئة المبتدئين والناشئين وخلق روح التنافس بينهم، في أجواء تسودها المنافسة بشكل أكبر وهذه الفئة تعتبر الأهم لانها أساس الرياضة ومنها ينطلق الفرسان الى ارتفاعات أعلى، واليوم أولى هذه المسابقات التي رأينا فيها عددا كبيرا من المشاركين وكذلك حضورا جماهيريا واسعا يعكس أهمية مثل هذه المسابقات، والتي نسعى الى تطويرها واقامتها بشكل متواصل وهدفنا زيادة الاعداد المشاركة واستقطاب أفضل الخيول في هذه الرياضة باعتبارها الركيزة للمستقبل، وأضافت عبير: أن رياضة الفروسية بشكل عام ورياضة قفز الحواجز تحتاج الى تكاتف الجميع ودعم القطاعين العام والخاص من أجل تطويرها واستمرارها.

التتويج

في ختام كل فئة تم تكريم الفرسان والفارسات الحاصلين على المراكز الأولى تشجيعا لهم على ما قدموه من أداء في الفئات المختلفة. وقال العقيد متقاعد فاروق بن صالح العدوي : إن اقامة مثل هذه المسابقات تعتبر الأساس لرياضة قفز الحواجز من أجل بناء قاعدة حقيقية لفرسان قفز الحواجز، ومن ثم مشاركتهم في المستويات العالية مستقبلا على مستوى الفرسان والخيل، وسعدت بما شاهدته من منافسة وجهد للجنة المنظمة التي اجتهدت في تنظيم دوري المجد متمنيا لهم التوفيق والنجاح.