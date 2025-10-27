انطلاق منافسات بطولة آسيا وأوقيانوسيا للأوبتمست بالمصنعة

انطلقت يوم أمس منافسات بطولة آسيا وأوقيانوسيا للأوبتمست 2025 بمشاركة 180 بحّارًا وبحّارة من 25 دولة يمثلون قارتي آسيا وأوقيانوسيا.

واحتفل ليلة أمس الأول بانطلاق منافسات البطولة، من خلال حفل شارك فيه جميع الدول وبحضور ممثلي الاتحادات الاقليمية والقارية والدولي.

وتشهد البطولة مشاركة واسعة من مختلف القارات، حيث يشارك بحّارة من دول من أميركا الجنوبية وأوروبا وآسيا وأوقيانوسيا، من دولٍ أبرزها: الأرجنتين، وأستراليا، والبرازيل، والهند، واليابان، وكوريا الجنوبية، والصين، وسنغافورة، وسريلانكا، وماليزيا، وتايلاند، وميانمار، ونيوزيلندا، وأذربيجان، والتشيك، وبلجيكا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، في مشهدٍ يعكس الطابع العالمي للبطولة والتنوع الكبير في الدول المشاركة.

ويبلغ إجمالي عدد المشاركين في البطولة 180 بحّارًا وبحّارة من مختلف دول العالم، إلى جانب الطواقم الفنية والإدارية والمدربين المرافقين للوفود. وتتراوح أعمار البحّارة المشاركين بين 8 و15 عاماً، وهي الفئة العمرية المعتمدة للمنافسة في قوارب الأوبتمست، المخصصة للناشئين في رياضة الإبحار الشراعي. وأعرب أجاي نارنج، نائب رئيس الاتحاد الدولي لقوارب الأوبتمست لمنطقة آسيا وإفريقيا وأوقيانوسيا، عن سعادته بعودة البطولة إلى سلطنة عُمان، مشيدًا بحسن التنظيم وكرم الضيافة العُمانية، وقال: «يسعدني أن أرحب بجميع البحّارة الشباب من دول آسيا وأوقيانوسيا في مدرسة المصنعة للإبحار الشراعي. إن رؤية هذا الجمع من المواهب الواعدة يبعث فينا الفخر والأمل بمستقبل مشرق لرياضة الإبحار. فكل واحد منكم يحمل علم بلده، ويجسّد في الوقت نفسه روح الشجاعة والصداقة والمغامرة التي تميز فئة الأوبتمست، نقطة الانطلاق لكل بحّارٍ صاعد».

وأَضاف: بالنيابة عن الاتحاد الدولي لقوارب الأوبتمست، نتوجه بالشكر إلى عُمان للإبحار ووزارة الثقافة والرياضة والشباب وجميع الشركاء على جهودهم واحترافيتهم في تنظيم هذه البطولة. لقد أصبحت سلطنة عُمان منارةً للتميز في عالم الإبحار الشراعي، حيث تلتقي الأصالة بالطموح ويُلهم البحر أجيالًا جديدة من البحّارة. كما أشكر لجان التحكيم والسباقات والفحص الفني على التزامهم بأعلى معايير العدالة والاحترافية. وأقول لبحّارتنا الصغار: الفوز الحقيقي هو في التعلم واكتساب الخبرة وبناء الصداقات. أتمنى لكم سباقات موفقة ورياحا مواتية وذكريات تبقى خالدة. تعد هذه النسخة الثانية التي تستضيفها سلطنة عُمان بعد نجاح نسخة عام 2019 التي شهدت مشاركة 141 بحّارًا من 21 دولة، مما يؤكد مكانة سلطنة عُمان كوجهة رائدة في استضافة الفعاليات الدولية الكبرى، بفضل ما تتمتع به من مقومات طبيعية فريدة، ومرافق متكاملة، وكوادر تنظيمية ذات خبرة عالية.