نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الذهب يقترب من أدنى مستوياته مع انحسار التوترات التجارية وترقب قرار الفيدرالي الأمريكي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقرت أسعار الذهب عالميًا بالقرب من أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع، خلال تعاملات صباح اليوم الأربعاء بالأسواق الآسيوية، متأثرةً بإشارات إيجابية على انفراج التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، في وقت يترقب فيه المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن خفض أسعار الفائدة.

الذهب قرب أدنى مستوى في 3 أسابيع

سجل الذهب الفوري ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.2% ليصل إلى 3،957.42 دولارًا للأوقية، فيما تراجعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة بنسبة 0.1% إلى 3،977.76 دولارًا للأوقية.



ووفقًا لموقع "إنفستنج" الأمريكي، فإن المعدن النفيس شهد تراجعًا حادًا خلال اليومين الماضيين، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ أوائل أكتوبر الجاري، متأثرًا بتراجع الإقبال على الأصول الآمنة.

ترقب حذر لقرار الفيدرالي

يتوقع المحللون أن يختتم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اجتماعه الذي بدأ أمس الثلاثاء، بخفض جديد للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، فيما تتجه أنظار المستثمرين نحو التوجيهات المستقبلية التي سيقدمها البنك حول سياسته النقدية القادمة.

ويرى الخبراء أن أي إشارة من رئيس الفيدرالي جيروم باول بشأن تأجيل خفض الفائدة أو استمرار الضغوط التضخمية قد تؤدي إلى ارتفاع العوائد الحقيقية أو قوة الدولار، مما يقلل من جاذبية الذهب كملاذ استثماري في المدى القصير.

تحركات المعادن الأخرى

في المقابل، شهدت أسواق المعادن النفيسة والصناعية استقرارًا نسبيًا؛ إذ ارتفعت عقود الفضة الآجلة بنسبة 0.3% إلى 47.45 دولارًا للأوقية، بينما تراجعت عقود البلاتين بنسبة 0.6% إلى 1،575.80 دولارًا للأوقية.

كما صعدت عقود النحاس القياسية في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.2% إلى 11،053.20 دولارًا للطن، وارتفعت عقود النحاس الأمريكية بنسبة 0.3% إلى 5.18 دولارًا للرطل.